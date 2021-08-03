阿女又戀嚟︱鍾慧冰爆拍攝內幕　直指ViuTV「亂咁嚟」：好大衝擊

ViuTV戀愛真人騷《阿女又戀嚟》請來林靜莉（Jeannie／莉莉菇）、植詠珊（Cathy）、陳詠鈿（Coco）、麥麗怡（Lily）及她們的父母，4名女生會輪流與自己及父母選擇的男生約會，而父母將會以上帝視覺偷窺整個約會過程，觀眾好奇女兒的選擇亦看得津津有味。1979年香港小姐出身的鍾慧冰（冰姐）是Jeannie的媽媽，她坦言是出於愛女心切才答應參與拍攝，然後發現過程相當驚喜，她透露以前女兒談戀愛都不會向自己透露太多細節：「好冇癮，但今次唔止偷窺，好似有份參與咁好興奮，佢哋去Camp我都想去啊！」



鍾慧冰是Jeannie的媽媽，她坦言開初是出於愛女心切才答應參與《阿女又戀嚟》拍攝。（IG／＠jeannie_lam_）

冰姐上周五（30日）曾在人生第一次直播中坦承慶幸有參加拍攝：「本來我冇諗過參與，參與咗之後就覺得成個過程好好玩，最令我驚喜嘅係幕後工作人員，今次其實畀我一個好大嘅衝擊！」冰姐續言相處過程令她相當感動：「由我第一日接觸到ViuTV嘅幕後工作人員，我發覺同以前經歷嗰幾十年完全唔同，我從來未見過一隊Crew裡面10個有9個係女性，我好愕然，見到佢哋做道具、拖機、拉燈全部都係女仔，好辛苦，我真係唔太捨得，我第一日就叫佢哋去結婚；我做呢行都好耐喇，未見過咁樣，拍真人騷最多人嗰日我見到有十幾部Cam圍住我，完全感覺到幕後工作人員對自己職業嘅尊重、愛同Passion，令我成個過程都好開心！」

冰姐為剪走不少素材感可惜：「好多朋友都話節奏太快未吸收到，如果有20集就好！」

《阿女又戀嚟》播出後，冰姐挑選給囡囡的暖男Ringo人氣急升，溜冰一幕更令所有觀眾都表示心動不已，至於Ringo與Eddie之間的選擇，冰姐接受訪問時就直言較屬意Ringo：「我都覺得Sweet，佢好暖男、花咗好多心思最感動，溜冰我都幾感動，我後生嗰陣都冇人咁對我；Eddie就性格巨星，唔太適合做男朋友。」至於Jeannie在節目後會否與其中一人繼續交往，冰姐就開明地表示：「交畀佢自己決定啦！」

點擊圖輯睇Jeannie與Ringo的浪漫約會片段！

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除了女兒們的約會過程備受觀眾討論，爸爸媽媽們的反應更是令觀眾拍案叫絕，又不時爆出精警金句，談起真人騷是否存在劇本、100％真實一直是觀眾的最大疑問，冰姐直言：「唔只冇劇本仲好神秘，開頭個女做乜嘢都唔可以話畀我聽，化妝要唔同時間，見咩人唔講得，所以連喺觀塘邊度拍都唔畀我知。因為我第一次拍真人騷，一去到現場就戴晒咪唔准除，一直去到拍完先除得，我連去洗手間都唔好意思，但佢哋就想捉到啲好細嘅Moment，每一個表情都唔放過，剪片真係辛苦到死，但佢哋又好開心、好熱情，之後我都習慣咗由佢拍，邊有劇本？」

媚姨（中）一個「出軌論」語驚四座，冰姐就極力推薦媚姨參加《阿媽又戀嚟》：「開頭幾日未認識佢已經覺得佢會紅，佢幕前幕後都一樣，好可愛好幽默！」

冰姐分享節目的成功之道：「我知佢哋點解咁成功，佢真係捕捉到一啲Moment，全部角度都有，幾醜樣幾時講咩都呃唔到！」冰姐又透露與舊時拍節目感覺大相逕庭，「我之前喺開電視做咗7年主持，仲係好傳統式，要開會預備、Brainstorm下重點，今次唔同係真人騷，完全乜都冇預備、完全零蛋、真係考直接反應，好似媚姨反應咁快就有着數，素人嚟講係難得！真人騷冇劇本就唯有睇性格。如果今次咁成功，都打破晒（觀念）原來而家做嘢可以亂嚟，即係唔使咁多框框，使乜劇本？」

冰姐透露自己原本就很喜歡看Netflix的真人騷，特別是有錢太太針鋒相對的《The Real Housewives of Beverly Hills》，冰姐就極力推介。

冰姐坦言少睇近來炙手可熱的男團MIRROR及ERROR，她又透露了拍攝間的趣事：「第一次上去節目組畀咗啲相我揀，問啲男仔邊個啱囡囡，有幾個我揀都唔會揀，後來囡囡先話畀我聽嗰個係ERROR嚟，好紅㗎！然後我就發現唔得，自己冇與時並進，要去睇下先，我而家開始會睇，起碼啲細路講嘢會知佢講乜！」

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