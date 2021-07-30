阿女又戀嚟︱鍾慧冰囡囡林靜莉二揀一　Ringo同Eddie邊個較高質？

ViuTV戀愛真人騷《阿女又戀嚟》請來林靜莉（Jeannie／莉莉菇）、植詠珊（Cathy）、陳詠鈿（Coco）、麥麗怡（Lily）及她們的父母，4名女生會輪流與自己及父母選擇的男生約會，而父母將會以上帝視覺偷窺整個約會過程，觀眾好奇女兒的選擇亦看得津津有味。Jeannie為1979年香港小姐季軍鍾慧冰（冰姐）的女兒，在節目中她需要分別與林堡熙（Eddie）及黃煒龍（Ringo）約會，觀眾紛紛稱讚Jeannie的兩個約會對象都相當靚仔！



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有追看節目的觀眾都知道，Jeannie與Eddie原來是舊相識，曾經在微電影中飾演一對情侶，不過當時二人都各自有另一半，令這段姻緣不了了之；直至二人再度在節目重遇，Jeannie就立刻選定外形甚帥氣、也是港隊閃避球運動員的Eddie為約會對象。

正當觀眾為這段重遇緣份感到神奇、以為粉紅氣流飄浮之際，Eddie就似乎搞砸了兩次的約會，缺乏情趣的表現令原本傾情於他的Jeannie頗失落，觀眾更直指他的反應實是「花式自殺」、「憑實力單身」。

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一方失分之際，觀眾紛紛轉投冰姐選擇的Ringo，周三（28日）播出一集，Ringo以溜冰教練的身份帶Jeannie到「自己的世界」溜冰場，仍不忘照顧腳部受傷的Jeannie，一貫走暖男路線的Ringo盡顯風度，二人約會時笑聲不斷，除了媽媽冰姐表示感動，連直腸直肚的媚姨都大讚：「呢個好好多！」觀眾亦對這個粉紅氛圍大感激動，大讚Ringo：「好外國陽光大男孩feel」、「一句『唔使驚，我喺度』贏哂啦」！

約會後Ringo在IG寫道：「此時此刻，感覺著空氣中一絲絲的甜味，或許我不是常時能有效地表達自己或接收大量的訊息，但願我能做您誠心的聆聽者。」又對Jeannie說：「我倆還未一齊共舞同畫畫 。待續……」Ringo現年27歲，8歲時移居澳洲，拍過兩次拖，亦已單身兩年；笑起來予人一種陽光大男孩的感覺，個人IG的簡介為前香港技競啦啦隊運動員，所以亦不時曬出健碩身材的照片。

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