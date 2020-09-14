張娜拉全家都擁童顏基因　44歲哥哥望落仲後生過妹妹？

現年39歲的韓國女演員張娜拉由20歲出道至今，外貌依然零變化毫無歲月痕跡，簡直就好像吃了防腐劑一樣，因此被封為「韓國最強童顏女星」。她年長5歲的哥哥近日宣布將於下月底舉辦婚禮而引起關注，不過最引起網民注意的是張娜拉的哥哥與她一樣長着一張超童顏臉蛋，讚歎張娜拉一家都擁有童顏基因！

張娜拉有「韓國最強童顏女星」的美譽。（VCG）

張娜拉由20歲出道至今，外貌依然零變化毫無歲月痕跡。（《開朗少女》劇照）

張誠元與張娜拉一樣是個演員，甚至比妹妹早出道，不過星途卻差天共地，出道25年來只拍過七部電視劇和九部電影，至今依然是個寂寂無名的配角演員。張娜拉和哥哥一向都感情好好，她經常在Instagram公開兄妹兩人的日常照片，由於兩人都擁有大眼睛和童顏，經常都被網民誤以為兩人是情侶。如今傳出張娜拉哥哥的結婚消息，網民再湧入張娜拉Instagram「朝聖」，紛紛讚歎他媲美妹妹的凍齡能力：「乍看還以為只有30多歲」、「根本不像已經是44歲的男人」、「兩兄妹望落都很年輕啊」。

張娜拉和哥哥張誠元一樣都相當童顏。（Instagram：@nara0318）

張娜拉和張誠元多年來外貌都沒有變化。（網上圖片）

張誠元將於下月31日與圈外女友在戶外餐廳舉辦婚禮，整個形式也會遵照政府規定的防疫距離，不過如果到時升到第三級經過就會在YouTube開直播。

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