東京奧運｜內地男星逆風操作撐小S　強調「國手」是台灣人文化

2020東京奧運進行得如火如荼，不少明星藝人都追貼各項賽事，為自己國家同地區的奧運健兒加油打氣。其中台灣藝人小S（徐熙娣）就是其中一份子，不斷在社交網站同大家分享自己的奧運心得，沒想到因為在instagram為台灣選手加油留言「要請國手吃飯」，引起廣大內地網友不滿，指控小S是「台獨」份子，隨即其在內地有多個代言品牌亦急急割席。

當內地網友一面倒指控小S是「台獨」的時候，沒想到內地竟有一位小鮮肉男星戴子策逆風表達個人立場，並力挺小S，貼文一出即引來網友們出征責罵，但他似乎無懼，還同網友正面對抗，直言「不要隨便給人扣帽子」。

小S被指控是「台獨」份子。（小S微博圖片）

22歲的戴子策是綜藝辯論節目《奇葩說》的成員，辯論了得的他近日就因為小S的事件在個人微博發表觀點力挺對方。戴子策表示：「我真的覺得一整個莫名其妙，一個熱知識台灣還沒有被收復。感覺國内人民群眾的想法就是不管對岸藍的綠的黄的全部默認對方必順是紅的，覺得别人得幫我們呐喊，得支持我們運員，好像天經地義，教育塑造人格，别人一生就是在那樣的教育環境裡長大的這些明星該怎麼發自内心的為我們紅？你是台灣人你可以嗎？」

戴子策發文力撐小S。（戴子策微博圖片）

另外戴子策還強調小S留言講「國手」這個形容詞絕對沒有問題，因為這就是台灣人的文化：「台灣人的文化習慣叫參加奧運會的運動員都叫國手啊，不然你要她怎麼叫？有沒有太敏感太矯正過妄太沒有自信了？」揚言只要台灣明星沒有公開表示是台獨，那麼就不應該構成是台獨份子，絕對不可以隨便為別人扣上這種帽子。

戴子策強調小S留言講「國手」這個形容詞絕對沒有問題，因為是台灣人的文化。（小S微博圖片﹑戴子策微博圖片）

然而戴子策這一則貼文當然引來大批網友指責，但他仍然無懼堅持自己立場：「我沒有為台獨說話，如果她真的是台獨，我支持你們的觀點。問題是你們說的她是台獨，我是為理性說話，希望群眾可以保持理性，不要隨便給人扣帽子！」

小S因為事件遭到內多個品牌割席。（小S微博圖片）