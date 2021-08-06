東京奧運 |前跳水冠軍吳敏霞宣布懷孕：冬奧會就是一家四口看啦！

2020東京奧運進行得如火如荼，中國隊的奧運健兒們均在各項比賽中奪得佳績，舉國歡騰。而過去不少曾參加奧運會的師兄師姐都一直關注比賽中，紛紛在微博為一班師弟師妹加油打氣，而昔日的跳水冠軍吳敏霞就是其中一份子。

吳敏霞同郭晶晶是最佳拍檔。（視覺中國）

在這個舉國歡騰的時刻，吳敏霞亦為大家送上一份喜悅，在微博宣佈再度懷孕，上貼一張一家三口的背照照，幸福地道：「報數：1、2、3......4！北京冬奧會就是一家四口看啦！」不少網友都紛紛為她送上祝福。

吳敏霞宣佈懷孕。（吳敏霞微博圖片）

在2016年退役的她，隔年就同男友張效誠結婚，2018年就誕下女兒，一家三口相當幸福。雖然結束了運動員身份，但因為她的知名度高所以成為廣告圈的寵兒，代言了許多商品商業價值得到大家認可。雖然吳敏霞已為人妻人母，但她仍然活躍於幕前，近年除了代言不斷之外活動亦非常多，最近更擔任直播主帶貨，眼見她身材結實纖瘦仍然保持超fit，而且五官精緻了不少，舉手投足甚有星味。

吳敏霞星味十足啊！（吳敏霞微博圖片）