三位「跳水皇后」嫁得幸福　郭晶晶貴氣得體吳敏霞變得超有星味

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-06-13 07:30

近日城中名媛邱李茂琪（Margaret）在個人社交網站上貼多張同友人聚餐的照片，意外地出現前「跳水皇后」伏明霞的身影，令不少網友大感吃驚。事關現年42歲的她比起前幾年富態了不少，差一點認不出她，正因為如此不禁令大家聯想起她的兩位師妹，因為郭晶晶同吳敏霞亦已為人妻人母，但身材同從前差別不大，而吳敏霞更越來越靚超有星味。

伏明霞曾在奧運會舞台上勇奪四金一銀 。（視覺中國）

曾在奧運會舞台上勇奪四金一銀的前「跳水皇后」伏明霞，在2002年同前財政司司長梁錦松結婚，婚後專心相夫教子，鮮少公開現身。然而貴為闊太的她有不少香港名媛好友，近日她就出席一個名媛圈聚會，身穿碎花裝戴上珍珠耳環的她貴氣十足，皮膚相當白皙，但顯然身材發福了不少，臉亦變得圓潤，同前幾年公開出席活動的模樣差好多，似乎對比同場名媛她的身材較遜色，如果不講是伏明霞絕對難認得她。

伏明霞的身材肥了不少啊！（微博圖片）

相反同是「跳水皇后」的郭晶晶就保養得宜，2012年嫁給名人霍啟剛後就專心在家相夫教子。雖然已為三子之母，但她的外型幾乎同從前沒有太大分別，甚至身上多了一份貴氣。閒時會陪同霍啟剛出席活動的她，衣著打扮都較為賢淑端莊，內外都展現名門大方得體的一面。

6月初她同友人聚餐的合照遭曝光，照片中她皮膚狀態非常好，笑容滿面越見年輕，而且身材都較為平均沒有發福的跡象，看來她保養自有一套方法。

郭晶晶越來越年輕。（視覺中國﹑微博圖片）

而另一位「跳水皇后」、郭晶晶的好姐妹吳敏霞狀態更越見越好，現年35歲的她在2016年退役，正式結束25年的跳水生涯。隨後在2017年她就同男友張效誠結婚，隔年誕下一女，一家三口相當幸福。雖然結束了運動員身份，但因為她的知名度高的原因成為廣告圈寵兒，代言了許多商品商業價值得到大家認可。

雖然已為人妻人母但她仍然活躍於幕前，近年除了代言不斷之外活動亦非常多，最近更擔任直播主帶貨，眼見她身材結實纖瘦仍然保持超fit，而且五官精緻了不少，舉手投足甚有星味。

吳敏霞好有星味。（視覺中國﹑吳敏霞微博圖片）