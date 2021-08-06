智能愛人｜江欣燕低胸色誘騎背強吻　陸永：所有動作戲入面最激嘅

無綫劇集《智能愛人》播出數集，觀眾的反應都似乎不錯，不少人大讚劇本特別之餘，也說李佳芯（Ali）飾演「阿寶」夠有驚喜，而首次飾演男主角「古家廉」的陸永也喜感十足，完全是交足功課。



陸永在一集之內盡享「齊人之福」。（《智能愛人》截圖）

今晚（8月6日）一集講到古家廉（陸永飾）為了取得魏少嫻（江欣燕飾）的機械人訂單，而利用阿寶（李佳芯飾）扮大肚婆去欺騙「魏少嫻」。怎料魏少嫻原來是心理變態，還「睇中」了古家廉，打算霸王硬上弓，最後魏少嫻更騙古家廉出海，落藥迷姦他。劇情離奇而又爆笑。

陸永同江欣燕有「床上」戲，好激呀！（《智能愛人》截圖）

陸永接受《香港0》訪問時說：「係同欣欣（江欣燕）做先有呢個效果，因為好得玩，之前主持節目都熟，你話有猜冇尷尬就冇嘅，因為輕喜劇都係點到即止，所謂嘅霸王硬上弓都係冇做啲咩。之前講我同盈盈（馮盈盈）、Ali（李佳芯）有咩激情戲，其實我最大嘅豔福就係同欣欣呢場，仲係所有動作戲入面最激嘅，大家一定要細心睇。」

呢幕真係好正。（《智能愛人》截圖）

陸永由2000年開始於TVB擔任主持以及拍劇，直至今次首次擔任男主角，反應都相當不錯，不過他本人就十分謙虛，說：「一開始拍劇都唔係諗住一定要做男一，攞視帝，我唔係以呢個為目標，其實有角色啱，又好玩，咁我就做，唔會因為做咗個乜嘢崗位就覺得完成咗咩目標。我覺得做一個稱職嘅男配角都好過癮，甚至好過做一個人哋睇完覺得唔好，又唔稱職嘅男主角。係咪男一對我一啲用都冇，至緊要我喺過程覺得做得好，人哋睇完又開心，咁先係吐氣揚眉。」

以AI為題材的劇集《智能愛人》由李佳芯、陸永、馮盈盈主演，Ali挑戰飾演人工智能機械人。

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