「亞視Mani」最性感藝人經理人　林寶玉曾被封「翻版陳法拉」

ATV阿儀（薛影儀）因為參選亞洲小姐競選而爆紅，早前開LIVE唱歌更有超過8000人收看，比不少一線明星開LIVE還要多出一大截。有留意薛影儀的IG都會發現，經常會有一位靚女陪同阿儀出席大小活動。



其實林寶玉（Connie）在去年亦參加過《亞洲小姐競選》奪得了亞洲小姐的「網絡人氣獎」，更因為外形與陳法拉相似，而被封為「翻版陳法拉」。最近她更由「亞洲小姐」升任成為ATV的藝人經理，所以有關「ATV阿儀」她都會從旁監督協助。

林寶玉贏上屆「網絡人氣獎」（IG@connielam418）

林寶玉接受《香港0》訪問時，自言已習慣做藝人經理的生活：「都唔算辛苦，之前一路有工作都會介紹比身邊既朋友有人想入行嘅話都會教佢哋點入行。我諗最辛苦嘅地方，係突然要做好多聯絡性工作，例如安排試鏡，多咗好多事務性嘅工作。」

林寶玉今屆做評判。（資料圖片）

談起當初轉行做藝人經理的決定，她就表示不甘心只做一名藝人：「我想多元化發展，創造更加多可能性。我做藝人形象有時太單一，有時啲工作未必適合自己，但做經理人有個藝人團隊，就變咗可以嘗試唔同嘅嘢。」

林寶玉在2008年參選工展小姐奪得亞軍而入行，初出道便是被冠為「青春版法拉」。（資料圖片)

她透露，《亞洲小姐競選》之後公司還會有其他發展動向：「計劃緊開處境劇，而家已經安排陸續簽一啲演員，模特兒，KOL，第二係啱啱簽咗薛影儀，手頭上已經有一連串訪問，同埋幾單工作，直播同代言傾緊，之後仲會開藝員培訓班同埋前後期製作班。」

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