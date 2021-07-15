趙薇登《VOGUE》中國版封面被詬病　有意選素人拍重磅九月刊？

時尚雜誌《VOGUE》中國版《VOGUE 服飾與美容》作為五大刊之首，近來的封面總是差強人意，好似日前趙薇拍攝的八月號封面，由造型、Pose到拍攝、選圖等都遭到網友詬病，實在難以同時尚沾邊，遠不如內頁或者隨手截圖的動態影片好看，就連趙薇工作室都忍不住隱晦地表達：「忘卻美麗」。



趙薇被拍攝得靈氣全無，肢體僵硬。（微博@VOGUE服飾與美容）

然而，儘管審美不時引來負評，《VOGUE 服飾與美容》依然繼續發揮創意，在微博開啟「VOGUE『你好新面孔』線上征集活動」，呼籲熱愛時尚、個性獨特、風格鮮明的女性報名參與，入圍者有機會經VOGUE專業導師團隊指導，現場拍攝大片，還能與導師團一對一交流，體驗超模待遇，活動於昨日（14日）正式開啟。

昨日正式開始報名。（微博截圖）

就文案來看，應該是為「金九銀十」預熱，如果真的通過「選秀」素人來拍攝每年最重要的九月刊，可謂是一次大膽的嘗試。除此之外，有指九月刊會是澳籍華裔章凝（Margaret Zhang）上任後第一個封面，不知道能否為《VOGUE 服飾與美容》一雪前恥。