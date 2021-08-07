前港姐梁佩瑚做蒙古少奶超凍齡　曾兩度遇愛情騙子被罵「老小三」

現年51歲的前港姐季軍梁佩瑚（Isabel）在2016年與拍拖8個月的蒙古地產富商郭雲飛閃婚，榮升「蒙古少奶」的她更將繼子視如己出，非常幸福。近年，她甚少露面，極為低調！日前，她就曬出多張一班好友為其慶生的照片，更留言指：「51歲生日好開心。」



照片可見，她的圈中好友李嘉慧、同屆港姐朱潔儀、黃百鳴以及梁小冰、陳嘉輝夫婦齊齊以牛仔裝扮現身道賀，為她送上生日祝福！壽星女梁佩瑚身穿白色短袖T恤搭背帶牛仔短褲，依然少女味十足，超級凍齡。

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淡出幕前多年的她不斷進修，先後考取香港大學專業進修學院法律研究文憑、香港大學法律系法學專業證書和倫敦大學法律系學士（二級榮譽畢業）。又修讀過珠寶設計課程以及鑽研繪畫中國水墨畫及書法。自2001年起，她更不斷創作愛情小說，現為一名愛情小說作家，至今已出版超過70多本愛情小說。

梁佩瑚作品。（微博照片）

感情路上，她曾二度遇上愛情騙子。她透露最嚴重是被人騙錢，甚至被已婚男欺騙已同老婆分開，遭對方老婆不停鬧「老小三」及網絡欺凌，當時她馬上與已婚男對質，誰知對方不但不認錯，反指她沒問清楚。梁佩瑚坦言自己大意，才會遇人不淑。所幸，未對愛情失去信心的她最終亦遇上真命天子。

真係Keep得好好！（微博照片）

點撃下圖重溫三亞婚禮！

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點撃下圖睇不知道的圈中閨密：