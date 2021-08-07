中國好聲音｜翻版張振朗引8導師轉身搶人　李克勤用奶爸攻勢失敗

內地皇牌音樂選秀節目《中國好聲音》昨晚（6日）播出第二集，而首次擔任導師的李克勤經過第一集的體驗之後，在搶人環節中遂漸熟練，除了不時使用「奶爸理論」作為優勢外，還不時用自身過去的經歷感動學員，雖然最後都搶人失敗，但可見他已經盡力了，其真誠的言論亦感動網友。

李克勤在搶人環節中遂漸熟練。（影片截圖）

在節目中有一位來自四川的學員王泓昊聲音渾厚，演唱一首《阿爾茨海默的愛》充滿感情，其聲音獨特一共引來8位導師轉身搶人，而且其外型亦非常師氣似足演員張振朗。而導師之一的那英非常喜愛他，還誤以為他來自四川音樂學院鬧出笑話，之後王泓昊糾正那英，表示自己是來自四川師範大學，一度令那英感到尷尬，但她似乎反應夠快為自己解圍：「但是你知道我喜歡你的迢個感覺吧，有點兒語無論次那個勁兒，你來我們戰隊的時候，我都聽你的，好不好，我都聽你的。」

王泓昊似足張振朗。（張振朗微博圖片﹑影片截圖）

隨後在講到自己的夢想同人生目標的時候，王泓昊就表示：「我就是喜歡能夠再也不花父母的錢，然後也希望就有一天能夠讓他們花我的錢就更好了。」感動在場不少人。而此時那英就分享自己的經歷：「這個夢想是對的，我們在年輕的時候也是就是自己賺錢養自己，甚至我賺了一千塊錢，我自己留兩白，我都給我爸媽寄回去八百塊錢，我這兩百塊錢花沒了就吃方便麵，但是那種感覺還是比較快樂的，覺得能夠給予父母這種養育之恩，來我戰隊。」

但李克勤亦不吃虧隨即發表「奶爸理論」搶人：「我非常地感同身受，因為我的兩個兒子現在不停地花我的錢，我發現我們年輕人，喜歡的東西應該要主動去爭取一下，我很直接我很想搶你。」但最後二人都成功，王泓昊最終選擇了李榮浩，因為他認為對方是年輕一代的音樂上的領軍人物，似乎對他音樂路上更有幫助。

王泓昊聲音渾厚。（影片截圖）

那英非常喜歡王泓昊。（影片截圖）

另外，有一位學員叫澤宙斯姬其高音了得，亦最終引來那英﹑汪峰﹑李克勤轉身，但原來不講不知她已經是第四次踏上這個舞台，最終成功有導師為她轉身。而她的經歷亦勾起李克勤的往事：「我曾經也是一個跟你一樣也是參加歌唱比賽的，應該是1985年吧！我參加了一個比賽，我進了最後的三十名，最後結果都進不到了。我那個時候其實有一點心灰，因為好像覺得是不是我甚麼地方不夠好或是我需要轉到其他別的地方嗎？然後那個時候認識了一大幫好朋友，周慧敏，她說還有另外一個比賽，結果我就參加另外一個，就是因為第二次參加拿了冠軍才可以加入樂壇的。」強調參加多少次比賽都不重要，努力才是最重要。雖然最後澤宙斯姬選擇了那英，但李克勤的分享亦的確感動不少網友。

澤宙斯姬已經第四次踏上這個舞台。（影片截圖）