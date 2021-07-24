中國好聲音｜那英第8次擔任導師　李克勤強勢加盟今季仲有助教

內地皇牌音樂選秀節目《中國好聲音》長做長有，原本台灣天王周杰倫獲邀擔任2021的導師，但因為疫情衝擊之下所以選擇退出節目。而當大家關心今年度的導師陣容時，節目組今午就在微博官宣，除了有已參加多屆的那英﹑汪峰﹑李榮浩之外，歌手李克勤亦在列，今年亦增設了四位導師助教席位，新鮮的導師陣容讓不少網友非常期待。

今年有8位導師。（《中國好聲音》微博圖片）

有留意《中國好聲音》的觀眾都知道，那英已經擔任過7屆導師，從2012年開始到2016年節目更名為《中國新歌聲》她都有參與，唯有2018年這一屆她沒有參加。而在7屆中在其指導下已經產生了三屆冠軍選手（梁博﹑張碧晨﹑張磊），實力非常強勁，今年已是她第8年擔任導師。

那英今年再擔任導師已是第8年，李克勤則第一次參加節目。（那英微博圖片﹑李克勤微博圖片）

而剛剛結束《聲夢傳奇》首席導師工作的李克勤，今年則首次加入《中國好聲音》家庭，在歌壇實力早已獲認可的他，到底會不會帶出冠軍選手，我們就拭目以待。另外，今年亦增加了四位導師助教，包括第一屆好聲音的亞軍吳莫愁﹑季軍的吉克雋逸﹑第三季冠軍張碧晨同年輕歌手黃霄雲，其中吳莫愁的出現最為關注。因為早前她被爆人氣下滑，已很久沒有出現公開活動，還被目擊到現身小縣城商演，如今再出現大型選手節目做導師，大家都期待她的表現。

吳莫愁的出現令大家非常關注。（吳莫愁微博圖片）