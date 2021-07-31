中國好聲音｜李克勤隔空孖陳奕迅唱《菊花台》超好聽　搶人不手軟

內地皇牌音樂選秀節目《中國好聲音》長做長有，而最新一季就在30日晚登場，採用了全新導師制度，引來不少網友關注。適逢今年是該節目的十周年，節目一開場已經非常精彩，特別是首次擔任導師的李克勤隔空同過去的導師陳奕迅﹑劉歡合唱歌曲《菊花台》聽到大家耳朵懷孕。另外，他亦不遑多讓在搶人環節中發起攻勢，最終收穫兩名學員，目前是導師之最。

今年有8位導師。（《中國好聲音》微博圖片）

過去十年有不少大明星曾擔任過節目的導師，適逢今年是《中國好聲音》十周年，節目組就安排了具心思的開場show，讓現場的導師隔空同過去的導師合唱。其中，李克勤就同陳奕迅﹑劉歡合唱歌曲《菊花台》，三位各具獨特的聲音竟放在一產生了化學作用，音色非常透徹且和音特別出色，讓不少網友都聽到耳朵懷孕，揚言這一段表演是神仙級的合唱。

李克勤同陳奕迅﹑劉歡合唱歌曲《菊花台》。（影片截圖）

雖然李克勤首次出任《中國好聲音》的導師，但他完全不被動，更為了心儀的學員主動發起攻勢搶人。其中有一位來自廣東台山的美女22歲伍珂玥，她選擇了演唱梅艷芳的歌曲《蔓珠莎華》，其聲音率先吸引了汪峰﹑黃霄雲戰隊同李榮浩﹑吉克雋逸戰隊的青睞，之後李克勤﹑吳莫愁戰隊同那英﹑張碧晨戰隊都轉身，她成為第二位有8位導師轉身的學員，可見大家多麼的想將伍珂玥收歸自己隊伍中。

伍珂玥的演唱有8位導師為她轉身。（影片截圖）

而當伍珂玥在自我介紹的時候就道：「我還是李克勤老師的老鄉」，聽到這一句說話其他導師就知道，她選擇李克勤的機會比較大。但他們仍然不放棄不斷發出攻勢搶人，特別是李榮浩還強調自己是從小聽廣東歌同看廣東電影長大的人，非常好笑。但李克勤似乎勢必要得到伍珂玥，更強勢表示：「你不要管他，所以過來我們這邊就行了。如果不選我的話，我得多丟臉。」而正正因為李克勤的說話打動了伍珂玥，所以她最終選擇了李克勤戰隊。

李克勤為伍珂玥轉身。（影片截圖）

除了有伍珂玥這一位學員之外，李克勤還為網絡人氣歌手王靖雯轉身，事關她的聲音正是李克勤所喜愛的，李克勤表示：「對於聲音有一種青澀的感覺的那種聲音我是特別喜歡的。」第一集李克勤為了搶人完全不手軟，最終一共收穫了兩名學員，目前是最多學員的導師。

李克勤為網絡人氣歌手王靖雯轉身。（影片截圖）