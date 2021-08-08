73歲老戲骨高雄現身橫店拍劇　為內地小花周潔瓊擔遮令人心酸

現年73歲的資深演員高雄（原名：何耀深）當年憑亞視劇《精武門》而一炮而紅！雖然他在1996年舉家移民溫哥華，但他多年來並未放棄演戲機會，日前有內地網民就透露高雄目前正身處在橫店拍攝由人氣小花周潔瓊和茅子俊主演的新劇《明月入卿懷》。

高雄近年甚少在香港露面！（VCG）

久未露面的高雄雖然年過70，但依然Keep得好好，身形結實硬朗。他出席新劇開機儀式時，有眼尖的網友發現，他在台上竟為女主角周潔瓊擔遮，他還特意將把遮傾向了周潔瓊那一邊為她遮太陽，非常貼心，而周潔瓊表現得則較為冷淡。此舉，不少網民都替高雄感到心酸，老戲骨居然還要給年輕後輩擔遮，為了生存真是難，並指責周潔瓊不懂事。

資深演員高雄入行時為龍虎武師、替身，其後亦曾加入無綫和亞視成為演員。（微博圖片）

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事實上，另一段片顯示是周潔瓊主動為高雄擔傘，但高雄不好意思才主動擔遮，相當紳士，二人更有說有笑，看來關係相當不錯！而當日儀式結束後，不少人都爭相與高雄合照，可見其人氣依然十足！

事前情況：

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