東京奧運 |國家運動員唱歌好聽　劉翔聲音溫柔許昕曬JYP唱法

這半個月全世界都沉醉在東京奧運盛事當中，其中中國奧運健兒們的表現更非常出色，截止目前為止（7/8 18:47分）一共奪得38面金牌，排在獎牌榜第一位。而不少奪得金牌的運動員更一夜之間成為追棒的對象，大家對他們私下一面充滿好奇心，原來當中有不少人更是唱得之人，歌聲絕不遜色專業歌手，現在就讓我們一起來看看吧！

樊振東唱廣東歌好好聽。（視覺中國﹑微博截圖）

大家還記得在男子單打乒乓球決賽中，24歲的樊振東對決馬龍一戰嗎？二人打得激烈，最終以2：4的局數不敵馬龍奪得銀牌，但大家認為他雖敗猶榮。而樊振東亦因此收穫不少粉絲，隨即網上亦曝光了他許多私下可愛的一面，原來其唱歌了得，特別是唱廣東歌非常好聽。就好似Beyond《真的愛你》﹑周柏豪《夠鐘》﹑還有李克勤的《月半小夜曲》，其聲音渾厚響亮，擲地有聲，而他亦似乎對《月半小夜曲》情有獨鍾，在不同場合中都演唱這首歌。而不少網友聽完他的歌聲後都激讚，認為他有個人獨特風格唱歌時顯得可愛。

樊振東對《月半小夜曲》情有獨鍾。（微博截圖）

國家乒乓球隊中還有31歲的許昕歌聲亦不俗，表演慾極強的他非常有藝術感，還曾助陣歌手楊宗緯的演唱會做嘉賓，二人一起合唱《流浪記》﹑《一次就好》聲音非常合襯。而許昕唱歌時特別喜歡用氣音去演唱，半空氣的唱法被網友形容為「JYP唱法」，而他曾在節目上演唱田馥甄的歌曲《魔鬼中的天使》特別明顯。

許昕唱歌被指出「JYP唱法」。（視覺中國﹑微博截圖）

擔任楊宗緯的演唱會嘉賓。（微博截圖）

還有跨欄金牌得主劉翔的聲音一直備受稱讚，其聲音溫柔唱出一種治療感，沒有過多的技巧唱得自然，所以令到大家聽我好舒服。即使在沒有背景音樂的情況下，其發揮水平一樣高，就好似演唱陶喆歌曲《melody》﹑《黑色柳丁》R&B轉音特別好，完全不輸專業歌手。還有唱周杰倫的《東風破》，同古巨基合唱《好想好想》都聽得大家耳朵懷孕，不少網友留言道：「他唱歌好聽迷上他的」﹑「建議復出當歌手」等，大家有讚無彈。

劉翔唱歌的聲音顯得溫柔動人。（視覺中國﹑微博截圖）

同古巨基一起合唱《好想好想》。（影片截圖）

雖然他們唱歌了得但始終不夠昔日乒乓球金牌得主張繼科來得厲害，外型俊俏的他聲音渾厚﹑爆發力特別強，音域似乎較為廣。而他曾獲邀參加綜藝節目《跨界歌王》，演繹了多首不同類型的歌曲，包括Beyond的《不再猶豫》﹑張杰的《夜空中最亮的星》﹑趙雷的《成都》等，揮得非常好。而且該節目全開咪演唱，所以在不對嘴的情況下張繼科用實力演唱，完全不輸同場比賽的明星，有網友甚至激讚他是被乒乓球耽誤的歌手。

張繼科曾參加過綜藝節目《跨界歌王》。（視覺中國﹑影片截圖）

張繼科被激讚被乒乓球耽誤的歌手。（影片截圖）