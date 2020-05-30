早前新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，多國採取封關和居家隔離措施以抑壓感染人數，也間接減少明星不少的出國行程，當中鍾欣潼（阿嬌）、文詠珊（Janice Man）、楊冪和鄭秀文（Sammi）等人便善用居家時間，與粉絲分享居家瘦身運動和瘦身食譜。同時亦有不少明星歌手紛紛加入「美妝博主圈」行列，開設美妝頻道，與一眾網民分享交流美妝和護膚的心得秘訣。

近日不少女星也進入「美妝博主圈」行列，紛紛開設美妝頻道，與一眾網民分享交流美妝和護膚心得秘訣。(王心凌官方頻道@YouTube)

身為藝人當然時時刻刻也需要保持最佳狀態示人，例如：在鎂光燈下保持吹彈可破的肌膚、保持精緻的妝容和臉色紅潤的皮膚也是不少女藝人一生致力的地方，因此她們在美妝和護膚上也有別開生面的小秘訣。

剛剛在Youtube開設美妝頻道的台灣「甜心教主」王心凌便在頻道上教授可令睫毛變得彎彎的秘訣；「可愛教主」楊丞琳在網上分享自己是一位「敷臉控」；「小巨肺」鄧紫棋（G.E.M）便扮演護膚專家角色，分享急救皮膚的方法。明星分享的技巧淺易懂更帶點平常女生常犯的錯誤，難怪不少網民也說她們分享的心得秘訣十分有用，以下筆者便為大家重點介紹「美妝博主明星」王心凌、楊丞琳和鄧紫棋（G.E.M）分享的獨家變美訣竅吧！

王心凌授「睫毛捲翹術」 抵擋睫毛塌陷

「甜美教主」王心凌除聲線甜美，更擁有一雙精靈大眼 (王心凌官方頻道@YouTube)

在台灣被稱為「甜美教主」的王心凌聲線甜美，出道多年仍能保持一鼓的稚氣全靠她那雙精靈大眼，每每看見王心凌登台歌唱總能看見她那雙睫毛彎彎的眼睛眨一眨，令不少女生也想一探她能塗出濃密捲翹眼睫毛的技術。

「睫毛之王」王心凌近日在網上分享自己睫毛捲翹的技術 (cyndiloves2sing@IG)

近日，「睫毛之王」王心凌便在網上公開塗出睫毛彎彎和根根分明的秘訣，片中王心凌提到想令睫毛變得捲翹，便不可缺少燙睫毛器、睫毛夾、打火機和睫毛梳。王心凌會先用打火機輕微燒熱睫毛夾，她提醒女生先把睫毛夾放在手背上，覺得溫度合適才放在眼皮上，避免眼皮被燙傷。其次，清爽型的睫毛膏打底是不可缺少的工具，因它重量較輕，不會令睫毛呈現塌陷狀態，然後才利用睫毛梳整理出多餘的睫毛打底膏。當不少女生以為之後再擦上睫毛膏便可的時候，原來王心凌還需要餘下幾個步驟，才可擦出根根分分的長睫毛。

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楊丞琳 無面膜不歡

「可愛教主」楊丞琳多年來的皮膚都保持白裡透紅感(rainie77@IG)

現年35歲的楊丞琳看起來與十多年前的她沒有多大的分別，步入熟女階段的她好像在臉上也絲毫看不見一條細紋，難怪多年來也被人封為「童顏女神」，楊丞琳皮膚水潤和紅潤度的秘訣便是因每天都在敷面膜，更是360度「零死角」，如連鼻翼和唇周都需要敷到面膜，更會刻意把面膜折成更符合臉部的輪廓，更保持每晚睡前也會敷上面膜，以便保持皮膚在睡醒後也能保持水潤。

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知識型「美妝博主」 隔數天便分享應對皮膚問題的鄧紫棋（G.E.M）

鄧紫棋（G.E.M）現時經常在網上分享美妝心得 (鄧紫棋（G.E.M）@小紅書)

普遍人認識鄧紫棋（G.E.M）都是被她「巨肺」般的歌聲吸引，但近日G.E.M卻轉戰美妝博主圈，開始頻道分享自己對皮膚護理的心得，更不時在網上分享好用的保養品，原因是經常需飛往不同國家工作的G.E.M容易因氣候變化而產生肌膚問題，因此也令她學研發到各種肌膚急救小知識。

對皮膚護理甚有心得的G.E.M曾在網上分享一個「凡士林護膚法」，令到乾燥脫皮和敏感痕癢的皮膚獲得急救，也是G.E.M拯救肌膚的獨門秘方。首先，凡士林塗抹於全臉，接著鋪上濕紗布或是化妝棉敷約 30 分鐘，最後用浸濕的紙巾輕輕擦拭掉凡士林便可，令平平無奇的凡士林作化作保濕面膜來改善皮膚乾燥問題。

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