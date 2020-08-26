乘風破浪的姐姐｜傳袁詠琳身價飊升10倍　但原來係執王心凌二攤？

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》大受歡迎，當中捧紅了不少姐姐，其中一位就是台灣代表袁詠琳。據知，人氣急升的她目前商演身價高漲，在內地有大大小小商演主動找上門，但近日台灣媒體就指出原來《姐姐》節目一開始不是找她參加，而是邀請「甜心教主」王心凌，可是對方拒絕而找袁詠琳頂替，今次袁詠琳執二攤可算成功。

袁詠琳頂替王心凌走紅。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片﹑視覺中國）

袁詠琳出道多年一直都是背着「周杰倫師妹」的標籤闖蕩娛圈，可是效果不佳並沒有走紅。直到今年內地真人騷節目找上門，才令大眾對她認識許多，在內地慢慢打開知名度。在《姐姐》節目中，袁詠琳憑着專業的唱歌技巧，從首次初舞台表演唱《愛是黑白》已經非常亮眼，獲得83高分。隨後到分組賽她過五關斬六將到第四次公演，當中不乏又唱又跳大獲好評，可惜在是次公演中因為投票分數低關係，她就慘遭淘汰。

初舞台表演已經非常亮眼。（袁詠琳微博圖片）

一眾姐姐除了公演精彩之外，節目還拍攝她們私下的相處日常，而袁詠琳性格開朗，不時幫助其他姐姐還很努力訓練，正能量滿滿的她因此獲得不少人喜愛。雖然到最後都被淘汰，可是她已經收穫不少人氣了。傳聞目前有許多商演主動找上門，袁詠琳的商演價錢因此翻了10倍，酬勞由8 萬港元升到80萬港元，非常厲害。對於近來因為節目而人氣高漲，袁詠琳亦有感而發：「這幾個月，我的人生因為「乘風破浪的姐姐」這個節目而有很大的翻轉。我也漸漸找回了這幾年被磨掉的自信。謝謝你們的陪伴，謝謝你們的留言、轉發、投票、私信、禮物、私信、卡片。一切的一切，我都覺得很不可思議，和很感恩！」

同其他姐姐相處愉快。（袁詠琳微博圖片）

而袁詠琳今次能夠走紅與王心凌息息相關。據台灣媒體報導指《姐姐》節目一開始其實是找王心凌，可是礙於對方時間上不配合，所以拒絕了，而邀約這件事亦得到王心凌一方證實。雖然王心凌未能參加第一季節目，但最近傳出節目將籌備第二季，網上則流傳第二季擬邀約名單中有王心凌的名字，到底孰真孰假就只有官方最清楚。

收穫了不少粉絲。（袁詠琳微博圖片）