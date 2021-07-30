東京奧運｜黃曉明表妹陳夢奪金爆慶祝　「表哥在家準備接風菜中」

2020東京奧運進行得如火如荼，其中在29日晚舉行的乒乓球女單金牌戰，掀起極大討論度。事關黃曉明的表妹陳夢對決同樣來自中國隊的選手孫穎莎，強強對戰非常精彩。最終陳夢奪下金牌，為是次奧運中國隊奪下第15面金牌，令到表哥黃曉明甚是高興，更表示準備接風菜中迎接表妹凱旋歸來。



陳夢贏了同樣來自中國隊的選手孫穎莎，奪得金牌。（視覺中國）

現年27歲的陳夢雖然已參加過大大小小的比賽，但她從來沒有在奧運會舞台上奪得金牌，所以29日晚舉行的乒乓球女單金牌戰對她來講是非常重要的一戰。即使在經驗上勝過對手孫穎莎，但她從來不輕敵，最終拿下3:2的局數奪得金牌。而身為表哥的黃曉明全程觀看這一場賽事，更第一時間在微博發文祝賀陳夢：「陳夢的表哥在家準備接風菜中。」透露將會下廚迎接表妹歸來。

黃曉明全程看表妹比賽。（黃曉明微博圖片）

不少網友在他微博留言，其中有網友指黃曉明：「你怎麼蹭表妹的熱度」﹑「可惡又被你蹭到了」等，而黃曉明亦搞笑火速回應：「終究是我高攀了，蹭一下我們家冠軍的熱度」，還表示已經準備好香蕉了，事關在比賽休息途中，陳夢吃香蕉的模樣被鏡頭捕捉到，所以大家猜測她愛吃香蕉。

陳夢在休息中途吃香蕉。（微博圖片）