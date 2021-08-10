姜濤AK慘遭斬頭　七仙羽公開道歉：我從來冇諗過IG會冇頭

七仙羽師傅（七師傅）近日憑「獨特的Po相技巧」再惹起話題。早前她於IG上載多張與MIRROR、ERROR及強尼等人的合照，怎料姜濤、Anson Kong（江𤒹生）、強尼被裁剩半個頭；另一張陳瑞輝（Frankie）雖然有出樣，但換成七師傅被裁走上半臉部，即使七師傅已經立即重新上載合照，但「修復」後的強尼依然出錯，十分爆笑。

點撃睇下七師傅獨特的Po相技巧：

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姜濤AK只剩半個頭 七仙羽獨特Po相技巧網民笑爆嘴：移返去中間

七師傅今日（10日）發文道歉，並解釋指自己是IG新手，「我之前不玩IG，因為非常忙碌，加上根本不會，但電視台導演叫我玩。」一切純屬意外，「我從來冇諗過IG會冇頭。」

七師傅透露，早前她更興奮地將「冇頭相」傳送給姜濤、Anson Kong，發現冇頭後已立即刪除照片。幸好Anson Kong、強尼都不介意，Anson Kong更指好好笑。她文尾再次道歉，「對於冇頭事件，sorry about that」。不過網友都紛紛留言表示師傅好可愛，「師傅又成功帶歡落（樂）比我地」、「我就係鍾意師傅你咁認真咁cute」。

七師傅發文為「冇頭事件」道歉。（七仙羽FB）

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