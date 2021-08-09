智能愛人劇評 | 幫《刑偵日記》扳回一城　啱TVB觀眾口味稍欠深度

無綫（TVB）劇集《智能愛人》接下《刑偵日記》時段，播畢五集後可以說，這是一個安全的選擇。《刑偵日記》突破TVB劇集框架，罕有以燒腦作賣點，結果收視慘淡，亦是預料之內。而《智能愛人》風格輕鬆幽默，正好為觀眾提供反差和新鮮感，也較能迎合TVB觀眾口味，相信能為收視慘不忍睹的《刑偵日記》稍微扳回一城。



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《智能愛人》其中一個賣點是視后李佳芯（Ali）扮美女機械人，Ali亦不負眾望，演技令人眼前一亮，收放自如，值得稱讚。另外，頭5集劇情講述Ali服侍陸永（飾演古家廉）一家人期間不時鬧出笑話，例如盧宛茵不忿Ali被欺騙，用粗口大罵豬肉檔老闆一幕，橋段生動自然又切中笑點。劇情後來推進到，陸永疑似被江欣燕（飾演秦太）強上，但原來江欣燕只是太思念亡夫，將陸永當做代替品，最後對住Ali及陸永崩潰爆喊一幕，都頗為感人。

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TVB的《智能愛人》勝在切合大眾口味，輕鬆又易入口。但是，要迎合大眾口味的同時，亦意味着劇集或要放棄部分可以引發思考、較為深度的主題和劇情。目前為止，《智能愛人》中的Ali的形象更似一個家務助理，大部分任務都只是幫陸永一家人處理日常小麻煩，較為戲劇化的橋段便是她揸水上電單車，奮身拯救陸永一家人。然而，AI並非是嶄新題材，現時觀眾對AI的想象，也不再單純是家居助理，不少人都會討論，究竟未來人類會否被AI取代？AI會否進化到毀滅人類世界及文明？

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例如《Ex Machina》（《智能叛侶》）便是探討AI究竟能否操控人類心智，成功欺騙人類；《Black Mirror》（《黑鏡》）第二季第一集《Be Right Back》講述女主角訂購了一個AI機械人，無論外表抑或性格都與意外身亡的男友一模一樣，但卻發現AI根本無法取代真正的男友；較為小品的有《Her》（《觸不到的她》），想象如果人類對AI產生情感後會如何。

江欣燕覺得AI代替不了亡夫。（劇集截圖）

其實《智能愛人》中也有類似橋段，第5集中江欣燕承認AI無法取代亡夫，寧願選擇重新訂購一個保鏢機械人。不過或是為了迎合TVB觀眾口味，類似探討也只是蜻蜓點水式輕輕帶過，基於觀眾口味所限，TVB也難以發展其他類型劇集及更多元深入的題材。由於劇集早已於myTV Gold及TVB Anywhere播畢，從劇透所見，《智能愛人》劇情估計也不可能向上述方向發展，觀眾將《智能愛人》視作為一套輕鬆幽默劇集，看完一笑便算。

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