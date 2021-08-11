吳亦凡事件 | LA華人律師爆未成年留學生遭性侵　受害者曾是粉絲

加拿大華裔男星吳亦凡在7月31日因涉嫌強姦罪被北京警方刑事拘留，在過去的這10幾日以來，有關他的醜聞爆料依然不時湧現。昨日（10日），美國南加州橙縣華人律師王婧在6日證實，吳亦凡涉嫌與未成年發生性關係。



吳亦凡事件仍在發酵。（微博@Mr_吳亦凡工作室）

據《美國僑報網》報道，吳亦凡幾年前在洛杉磯「選妃」時，涉嫌與一名未成年的中國小留學生發生了性關係，現已成年的她，找到王婧，想對吳亦凡進行民事訴訟，目前在核實階段，王婧呼籲更多的受害者加入聯名起訴吳亦凡行列。

王婧透露，這名女性中國留學生幾年前參加了吳亦凡在洛杉磯舉辦的粉絲見面會，並同偶像交換微信，結果在進一步的約會中，就被吳亦凡「強姦」了。為保護受害者私隱，王婧沒有透露她的姓名與案發經過的細節，只聲稱受害者是一名中國女留學生，案發時尚未夠18歲。王婧表示，如果受害人所言屬實，那吳亦凡就涉嫌犯下「與未成年發生性關係」的重罪，根據美國刑法，可以強姦罪起訴吳亦凡，並且美國法律同中國不同，第一，如果受害人未滿18周歲，即便雙方自願發生性行為，根據加州刑法第261條，與未成人年人發生性關係者，法律均視為強姦重罪，每項成立罪名最高可判11年監禁；第二，如果受害人超過18歲，則每項成立的罪名可判8年監禁。

王婧講述美國法律同中國法律的不同之處。（網絡截圖）

然而，有網友指吳亦凡沒有在洛杉磯開過粉絲見面會，但在2016年為，吳亦凡曾經在洛杉磯舉辦了電影《3X反恐暴族：重火力回歸》（xXx: Return of Xander Cage）的特別粉絲見面會。另外，這名律師的身份也遭到質疑，有網友稱她是專門做投資移民訴訟，而在王婧所屬的KW律師事務所的介紹，也確實如此。縱使吳亦凡的種種行為令人髮指，不過還是要理性對待犯罪事件，對於這名律師的一番言論，尚存有疑點。