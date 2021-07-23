吳亦凡被爆綜藝片酬8000萬　節目組另花600萬為討好吳母

吳亦凡（Kris）與都美竹連日來成為全網熱話，雙方就「酒局選妃」、誘騙未成年少女等問題各執一詞，僵持不下，昨晚（22日），北京市公安局朝陽分局的官方微博正式通報吳亦凡，公布了初步調查結果，證明二人確實有發生過性關係，經過警方偵查，發現一名23歲的犯罪嫌疑人劉某迢冒充相關關係人，對雙方進行詐騙，該人對犯罪事實供認不諱，目前已被依法刑事拘留，而針對「吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係」及相關行為，警方則仍在調查中。



北京警方昨日公布初步調查結果。（微博截圖）

眼見吳亦凡被警方通報後，LOUIS VUITTON中國區見風使舵，今日（23日）在微博表態「終止合作」，可謂牆倒眾人推，至此，吳亦凡所有合作品牌全部與之割席。

LOUIS VUITTON總部早前表示已同吳亦凡終止合作，但中國區以暫停形式表態，在昨日見到警方通報後，才宣布終止合作。（微博截圖）

禍不單行，吳亦凡的負面消息接踵而至。日前，有從業者向內地媒體曝光了吳亦凡於2017年錄製真人騷《72層奇樓》的綜藝片酬，作為節目組最想邀請的嘉賓，他最終獲得8000萬（約9607萬港元）片酬。然而，這只是第一步，爆料者續指道，節目相關方曾專門前往機場接機吳亦凡母親，並在北京最大奢侈品牌商場SKP消費了600多萬（約720.5萬港元），目的是為了討她歡心，以換取之後吳亦凡在錄製過程中的配合。

從業者爆料吳亦凡綜藝片酬。（網絡截圖）

《72層奇樓》是一檔原創文化探秘類節目，由《盜墓筆記》系列小說作者南派三叔擔任總編劇，除吳亦凡之外，固定嘉賓還有趙麗穎、任達華、吳磊等，旨通過探險揭秘的方式，體驗與感受中華文化。而在接拍該節目之前，吳亦凡媽媽甚至是吳亦凡自己，都未曾看過《盜墓筆記》。

《七十二層奇樓》陣容。（微博圖片）

這一段爆料，無疑再度燃起網友心中的怒火，紛紛留言痛斥：「放在官場這不是行賄受賄是什麼」、「該查吳總的稅務問題了吧」、「吳簽一無是處的業務能力早就值得被嘲退圈了」等。