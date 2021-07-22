吳亦凡被爆LA留學圈「選妃」　少女爆酒局內容唔識Rap要罸飲酒

吳亦凡（Kris）事件連日來不停在網絡發酵，儘管突發的河南水災轉移了大量公眾視線，但依然有網友持續爆料，原來吳亦凡不止在國內「選妃」，更涉及國外留學圈，不少留學生早已聽聞過他的「選妃」事跡。



吳亦凡在海外的酒局似乎在加州留學圈中早已不是秘密。（微博截圖）

20日，有知情人爆料吳亦凡2019年初於美國洛杉磯（Los Angelas）「選妃」經過，稱自己有朋友被一位姊妹邀請參加於比華利山（Beverly Hills）一間酒店舉辦的生日Party，大概7至8位女生，吳亦凡與其助理，以及一位男性朋友也在場，主要有以下幾點內容：

第一，Party一直保持神秘，在當晚12點才通知地點，該朋友在酒店大堂由吳亦凡助理接上去；

第二，到場後，助理便收走了大家的手機；

第三，吳亦凡逐一問在場女生年紀，聽到95後居多，還忍住說：「都這麼大了啊」，發帖者表示應該都已成年；

第四，吳亦凡讓在場女生每人唱一句Freestyle，唱不出就飲酒，大部分女生選擇直接飲酒。

爆料者強調，朋友發現酒局上有人拿出了「像藥一樣的白色小圓片」，吳亦凡發現她開始犯困後，便帶朋友去自己房間休息，並表示：「你今晚留下來陪我吧。」考慮到尚有其他人在場，吳亦凡留下朋友，率先出去了。於是朋友走去廁所摳喉，在跑到養胎透風，清醒一些之後，便找藉口離開，第二日將事件告知該網友，並透露當晚有一位女生同吳亦凡發生了關係，回想起真是可怕。

吳亦凡惡行越揭越多。（微博@Mr_吳亦凡工作室 ）

點擊下圖睇吳亦凡LA酒局詳細經過：