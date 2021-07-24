吳亦凡喜歡未成年有跡可循？　19年真人騷曾對17歲趙今麥超熱情

吳亦凡（Kris）昨日（22日）被北京北京市公安局朝陽分局通報，首次披露案件初步調查結果，基本肯定了都美竹的爆料，而「多次誘騙年輕女性發生性關係」及相關行為，警方則仍在調查中。



警方正在調查吳亦凡事件更多細節。（微博@Mr_吳亦凡工作室）

近日，有網友討論2019年吳亦凡、潘瑋柏、Angelababy、趙今麥以及福克斯擔任固定嘉賓的真人騷《潮流合夥人》，節目中，吳亦凡對2002年出生的趙今麥非常熱情，不時撩對方說話，或者眼神交流，身體接觸等，當時大家以為兩人是兄妹情，因那時趙今麥尚未成年，又是第一次參加綜藝錄製，可能為活躍氣氛，吳亦凡才這樣做。但隨著多位女生相繼指控吳亦凡，因此現在回過頭看，才令網友感覺後怕，並表示幸好那時Angelababy及時解圍，保護趙今麥。

2002年出生的趙今麥是內地演員，現在為中央戲劇學院學生，今年9月才滿19歲。（微博@趙今麥工作室official）

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點擊下圖睇吳亦凡撩趙今麥的多個場景：

趙今麥試穿服裝，吳亦凡大讚可愛，拉著她的手臂，想帶她回家（節目組租屋），Baby解圍稱：「女兒嗎？」，說清楚兩人的關係：

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吳亦凡似乎試圖問趙今麥在三位哥哥選哪一位做男朋友，講到一半被Baby打斷：「你覺得誰最帥？」，避免尷尬問題：

吳亦凡負責開車，想讓趙今麥坐副駕駛位，女方婉轉表達：「主要還得跟你說話，是不是？」Baby直說：「好像不太想。」

吳亦凡設定場景，指趙今麥一個人被困在外，這時候突然有人走過來要碰她……吳亦凡在說的同時也試圖用手碰趙今麥，坐在旁邊的Baby連聲說：「不會啦，不會有這些。」避免不必要的接觸：

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如今，在爆出吳亦凡喜歡未成年少女之後，很多網友才恍然大悟：「怪不得之前看的時候感覺撩麥比baby多，原來如此。」更大讚Baby當時的舉動：「看ab就知道有一點閱歷的女性都不吃吳簽這一套，所以吳簽專找十七八的女生下手」、「baby還是很不錯的，可能她早知道吳的為人了吧」、「我感覺baby護了妹妹好幾次」等。