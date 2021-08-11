東京奧運 |全紅嬋屋企變打卡地點　夢想開一間比小賣部大的超市

2020東京奧運中國夢之隊（跳水）一共奪得7金5銀完美收官，其中只有14歲的全紅蟬在女子個人10米高台決賽中，憑藉5跳三個滿分的零失誤表現奪得金牌，讓她一夜之間變成了體育明星，一舉一動都備受關注。近日，其接受內地媒體訪問，講到夢想的時候她表示只想開一間比小賣部大的超市，如此充滿童真的夢想不少網友覺得她天真爛熳，相信未來她一定能夠實現。

全紅嬋憑藉5跳三個滿分的零失誤表現奪得金牌。（視覺中國）

出身農村的全紅嬋自小就很懂事，曾揚言贏了冠軍的話獲得的獎金就會寄回家給媽媽醫病，如此貼心的想法感動不少民眾，絕對是一位好孩子。而肩負起家庭擔子的她，其實內心亦有屬於自己小小的夢想，接受內地媒體訪問時就表示自己的夢想只想開一個比小賣部更大的一個超市，內裡有好多好多零食，從其言語中可得知，她是一位愛美食的小女孩特別可愛，而不少網友都相信她一定能夠實現。

全紅嬋的夢想想開一間超市。（視覺中國）

全紅嬋屋企變了打卡地點。（視覺中國）

另外，奪得金牌的她其實過去沒有去過遊樂園玩耍，所以想在放假後可以去水上遊樂園玩，特別想玩滑梯型的水上遊戲。7歲練習跳水13歲入選國家隊的她，對於自己第一次參加奧運會便奪得冠軍，對她來說成功秘訣就只有一個就是不停地訓練，所以有今時今日的成果。年紀輕輕便是奧運冠軍，不少網友亦相信她未來能成為新一代的「跳水皇后」。

全紅嬋未來可能成為新一代的「跳水皇后」。（視覺中國）