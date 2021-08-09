台警鬼月墳前犯大忌　惹美女鬼「陪洗澡、赤裸入夢」還送恐怖信物

台灣前刑事警官「條子鴿」日前登上謝震武主持的高點綜合台《震震有詞》，聊到了警界的鬼月禁忌，包含晚上手電筒不能亂照、裝備要穿戴整齊、不能亂講話，然而有次在值勤時，就有一位同事同時犯了兩個禁忌，隨後馬上被女鬼纏身，過程令人毛骨悚然。



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條子鴿回想當時，與同事兩人值班時接到有人盜墓的報案，但適逢農曆7月鬼門開，兩人便結伴前往，但到了現場發現沒有被盜墓的痕跡，不過還是稍微巡了一輪，準備上車回派出所時，同事看到警車旁有一座新墳，下意識地蹲下去查看，還用手電筒照了一下墳上的照片，發現是一名女子，說道：「好可惜，這麼年輕還長那麼漂亮就死掉了。」嚇得條子鴿馬上警告他別亂講話，然而之後還是發生了詭異事件。

兩人回到派出所後，條子鴿繼續執勤，而同事則是上樓梳洗準備就寢，沒想到這名同事洗澡時大吼大叫，接著還只穿著一條內褲就衝下樓，說窗戶那有一個女生偷看他洗澡，條子鴿雖然不太相信他，但還是讓他穿好衣服下來一樓睡沙發，有人作伴比較不怕。

然而，同事睡覺期間翻來翻去，一直說夢話，還不斷叫著女生的名字「夢娜、娜娜」，同事起床後，便向條子鴿坦言自己夢到一個女生來找他，還把衣服脫光光，之後兩人到天亮準備交接回家，同事竟然在車上副駕駛發現一雙紅色高跟鞋，條子鴿隨後拿出手機拍下那雙高跟鞋，竟也遭遇諸事不順，最後把照片刪除、換手機才擺脫了衰事，無法用常理解釋的經歷讓現場來賓聽了都寒毛直豎。

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