【鬼月】深夜打牌食大四喜　轉眼即發生恐怖事：以後有胡都唔敢食

打麻將禁忌多，遇到大牌時不是想胡就直接胡的，尤其是「大四喜」、「天胡」等大牌最為詭異。一名網友便分享自己與朋友家人打牌時遇到的靈異事件，頓時讓網友全都嚇傻。



食完大四喜即出事 點圖看看詳細經過▼▼▼

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網友看完紛紛留言，「好詭異，後來平安嗎？」、「滿貫大亨胡過，我現在該去拜拜嗎」、「記得上次連六！打到毛了就直接放槍」、「鬍子哥太猴急了，嚇壞年輕的媽媽」、「這讓我想到前幾年過年跟家人打麻將自摸六七把，運氣超好，不久後我就懷孕了」。

也有網友說，「不能胡大牌還是第一次聽到，大四喜是怪牌倒是有耳聞」、「大四喜不能胡？大牌不能胡是騙人的，怕我贏太多」、「大四喜還好吧。天胡我還信」、「照你這樣講，劉德華都不知道被壓幾次了」。

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