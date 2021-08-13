港姐2021｜馬祖雁欠鬥心冇得Stay　大熱花女陳聖瑜不捨一再痛哭

《2021香港小姐競選》的真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》經過第二輪超熱血扒龍舟挑戰，最低分的橙組陷入告別組員危機。在決定第二名離營佳麗前，眾師姐與晉級賽評審電視廣播有限公司副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉會面。

晉級賽評審曾志偉與一眾師姐會面開會。

志偉一來即感謝各師姐的投入、認真與付出，並強調佳麗可Stay準則取決於進步程度：「係可惜嘅，但冠軍只係得一個。」之後師姐們再各自與組員回顧第二輪表現，葉靖儀坦言是次真人騷是其意料之外：「因為港姐畀人感覺永遠都好靚咁，我冇諗過咁多比賽都見到我哋咁真實一面，咁樣可以畀觀眾更了解我哋性格，而選到一個真係好嘅冠軍。」因組員少了一人而在現場擔心爆喊的姜嘉琳，則指比賽後反而看輕了成敗：「朝早嘅唔開心同擔心冇咗，就算我哋最後攞第四，我覺得完成件事已經好開心。」

師姐們發表對師妹組員的評價。

面對將有組員冇得Stay的橙組，眾人均擔心在首輪獲得最低分的盧淑儀 （Chloe）會被離開，紛紛表示不捨，王嘉慧謂：「佢一路表現都好好，好畀心機。」盧淑儀亦坦言有心理準備：「最深刻係嘉兒同盈盈兩位師姐對我嘅鼓勵，叫我去享受呢個過程。今日扒龍舟，我都係當學習，同大家一齊去面對困難。」最終張嘉兒痛心宣布馬祖雁是第二位離營佳麗，慧妍雅集名譽導師暨晉級賽評審鍾子綸解釋盧淑儀有得留低原因是因在龍舟比賽中展現個人魅力：「馬祖雁唔係唔努力，但少咗份鬥心去present自己，少咗份港姐應有嘅魅力。相反Chloe不斷進步，佢今次直情帶住橙組一齊上，好吸引到我哋注意，好Charm。」馬祖雁離營前，師姐及組員送上最後祝福，期間陳聖瑜激動攬著祖雁爆喊：「我哋明白要更加多溝通。」馬祖雁反過來安慰眾人，對此嘉兒大表痛心謂：「我哋損失咗一個咁有正能量嘅隊員。」

陳聖瑜多番不捨落淚，十分重感情。

節目尾聲，陳凱琳以畫外音表示下星期的真人騷考核全面升級，佳麗們將面對「最嚴格嘅訓練、最苛刻嘅考驗，以及最殘酷嘅賽制。」下周精華片段所見，佳麗們除了要潛入水底拍攝寫真，更要在飄搖的浮板上行水上貓步，朱綽盈更因艱鉅考驗嚇至扁嘴兼大叫「好驚」，要師姐張秀文出言安慰。

朱綽盈不知為何嚇到扁晒嘴兼想喊咁款，張秀文急忙安撫。

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