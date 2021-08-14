47歲張茜激罕小背心上陣超養眼　曾被嘲外貌大不如前如今絕地反撃

張衛健去年為了留在香港照顧80多歲的母親，加上受到新冠肺炎疫症影響，所以迫於無奈下與身在內地的太太張茜分隔兩地，持續一年有多。今年3月，在二人相隔531天後終於重聚。老公回到身邊，張茜亦即時容光煥發，並開設小紅書與大家分享專業護膚知識和慢節奏生活方式。

（IG/@mark_lui147）

現年47歲的張茜演出《神鵰俠侶》後工作量大減，便將多數時間拿來照顧老公，二人一直恩愛如昔，是娛樂圈中的模範恩愛夫妻之一。雖然在2017年，張茜曾一度被攻擊臉上皺紋非常明顯，看起來十分老態，就連身材都略為發福，似足60歲。對此，她曾生氣地回應：「難道您不允許我按自然規律老去嗎？難道您認為我可以成為扺抗歲月扺抗地心引力第一人嗎？」

當年張茜真係好嬲！（微博截圖）

目前勤於保養的她，會定期上健身房或是居家鍛鍊，近年一直都維持少女般的曼妙身材。日前，張茜就激罕穿上性感小背心，並搞笑地分享中老年婦女的日常生活：「早上跳了一會降脂操，熱的死去活來！這幾天頸椎不舒服，跳了兩天好了。生命必須在於運動！剛才又收到調理身體中藥，我和媽一起開啟跳舞兼養生的模式。這就是中老年婦女的日常！」不少網民都留言大讚張茜Keep得好，更指中老年婦女完全跟她完全扯不上關係！

在2014年張茜第2次流產時，張衛健推掉所有工作，每天陪在老婆身旁，一同走出難關。（張茜微博圖片）

點撃下圖睇如今Keep得有幾好！

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