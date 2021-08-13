張哲瀚參拜多個供奉日本侵華戰犯神社遭狙　累老闆趙薇黑歷史被翻

內地男星張哲瀚今年憑藉同龔俊拍攝的耽改劇《山河令》而人氣急升，不過一直存在些爭議，今日（13日）被網友翻出他曾經的微博，發現他多次參拜靖國神社，因此被質疑「親日」。



張哲瀚被翻舊料。（微博@張哲瀚瘋子工作室）

在張哲瀚過去的微博中，除了在靖國神社拍照以外，還發過有旭日旗的照片，以及在乃木神社參加婚禮並和印尼前總統夫人黛薇（印度尼西亞前總統夫人，日本人，反華）合照，國慶節配圖日本等，遭網友狙爆。對此，他也立即在微博發文道歉：「今天我為曾經無知的自己而羞愧，對於婚禮舉辦場所的歷史背景和參加婚宴的其他人政治背景失察，這是我的過錯。」並強調「我不親日，我是中國人！我從未在任何場合發表過有損祖國的言論！我深深愛我的祖國！」

+ 1

其後，多個官媒、黨媒相繼在微博發聲，包括「共青團中央」、「央視網」、「環球網」、「人民日報」等。

日本東京的靖國神社供奉著對日本對外侵略戰爭，負有直接責任的一千餘名二戰戰犯，當中包括十四個甲級戰犯，每當有日本政客或者社會知名人物參拜靖國神社的時候，都會遭到中國、韓國以及東南亞諸國的抗議。即使是日本國內，對於是否參拜靖國神社，也是存在諸多爭議，而美國的態度則是不鼓勵此類行為；而乃木神社供奉的是乃木希典夫婦，乃木希典是日本陸軍上將，對外侵略擴張政策的忠實推行者，軍國主義的急先鋒，對中國人民犯下過滔天罪行，因此張哲瀚的種種行為無疑觸犯了大眾底線，對於他的道歉，網友也並不買賬。

一石激起千層浪，由於張哲瀚是趙薇旗下藝人，而趙薇在20年前曾因身穿日本軍旗印花連身裙拍攝《時裝》雜誌引起公憤，當時總策劃直接引咎辭職，事件轟動一時，趙薇甚至被人潑糞，可謂是她人生中的污點，如今又再次被網友翻出討論。