中國傳媒大學教授張豐艷揭內地娛圈六大黑幕　才華敵不過資本？

今年年初的鄭爽代孕棄養事件以及最近的吳亦凡醜聞風波引起娛樂圈甚至社會動蕩，網友紛紛呼籲徹查娛樂圈，認為太多藝人「德不配位」，應該規範藝人行為。尤其是層出不斷的選秀節目，好似《青春有你3》，在5月時就因練習生余景天父母涉黃涉毒，以及粉絲為給偶像投票而「倒奶」等問題，最終停止錄製。儘管時下各類選秀節目不斷，但比起早年間的同類節目，質素似乎差了不少。



鄭爽同吳亦凡的相關事件都引起社會高度關注。（微博@Mr_吳亦凡工作室）

日前，中國傳媒大學音樂教授張豐艷在抖音拍攝了《音樂界沒人敢說的100句大實話》系列短片，揭秘六大圈中黑幕，首先就講到，當下音樂市場，用「心血」寫歌，比不過用「口水」寫歌。她踢爆很多知名歌手，自己並不會創作：「隨便哼唧幾個音，就有一個專業團隊幫他製作、出版、發行，然後美其名稱之『唱作人』。」

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其實時下多位被大眾吹讚的歌手，寫歌都偏口水化，甚至是「音樂裁縫」，即四處借鑒各類音樂作品，最終拼接為一首「新歌」。譬如多次參加選秀的井朧，日前他的新歌《驍》就被網友踢爆抄襲了多首熱門歌曲，包括張藝興《蓮》、Vk《曆劫成衣》、王蓉《爸爸媽媽》、王力宏譚維維合唱的《緣分一道橋》，甚至連歌詞也有抄襲鳳凰傳奇《山河圖》的嫌疑。儘管當事人極力否認，但依然未能消除網友的質疑聲。

第二，「資本」主導市場。張教授以毛不易舉例，她指：「當年的《明日之子》，並不是才華打敗了資本，而是資本選擇了才華。」

事緣毛不易參加選秀前只是一名護士，在選秀中一無背景，二無顏值，一直是冷門選手，幸好薛之謙發掘到他的閃光點，才多了些展示自我的機會，獲得全國總冠軍後踏入演藝圈，因此網上一直流傳著「毛不易用才華戰勝了資本」的說法，但實際上應該是資本看中了毛不易的可塑之處，才讓他有了更多的機會。當然，毛不易自身的實力也毋庸置疑，憑藉動人的歌喉與創作才華圈粉無數，成為當下內地最受歡迎的歌手之一。

人氣同才華或者也是令資本選擇自己的利器。（微博@毛不易）

第三，《中國好聲音》部分選手都提前見過導師。張教授解釋道：「你沒看好多海選，都唱好幾首的嗎？」

第四，「好多音樂類的選秀節目，不是真的為了選秀，他們是為了割韭菜！」雖然音樂選秀節目不停湧現，但樂壇依然青黃不接，張教授所謂的「割韭菜」，就是利用粉絲對偶像的喜愛，從而刺激粉絲購買偶像代言的品牌，壓榨普通用戶的利益，商家、藝人等從中轉得盆滿缽滿，藝人過氣，沒有帶貨能力後，再找新的藝人。

譬如鄭爽、吳亦凡，兩人出事前絕對是圈中的頂流，即便現在無公開露面的機會，一舉一動依然引起網友熱議，可見兩人的影響力。而被封殺後，無疑成為資本的「棄兒」，各大品牌相繼解約，輿論再也不受控制，各自為自己個行為買單。

PRADA在宣布鄭爽任品牌代言人後沒多久，鄭爽便被前夫大爆代孕棄養，品牌立即割席，並刪除所有相關信息。（微博@Prada普拉達）

第五，大眾評審沒有決定權。很多選秀節目中，都有大眾評審的存在，目的是想做到「公平公正公開」的效果，避免導師們因個人喜好或其他因素造成評判的偏頗，而張教授坦言：「現場的大眾評審不能決定歌手的去留。有的歌手就簽了兩集合約，錄完只能走。」這就不難解釋，為何有時覺得有實力、可以走得更遠的選手，會突然之間被淘汰。

第六，大多數人氣偶像歌手，唱功一塌糊塗。張教授大爆這些歌手「跑調跑到天上去，最後還靠我們百萬錄音師來替他們修音。」

不得不講，張教授的一番言辭犀利又諷刺，雖然這些「內幕」只是她的一面之詞，但就娛樂圈的現象來看，這些說法也不無道理。很多現在爆紅的藝人，專業能力都難與之人氣、資源匹配，一切向「錢」看齊，注重炒作、營銷多過自身能力，自然也出現不少「德不配位」的藝人。