英國王室丨梅根與凱特近來關係好轉　傳一起合作拍攝Netflix節目

英國王室成員間的愛恨情仇，總是外人眼中媲美肥皂劇情節的焦點，其中威廉王子之妻凱特、哈里王子之妻梅根，先是被期望能夠成為閨密，後來大家發現她們個性大不相同，於是兩人又被描繪成纏鬥激烈的死對頭，還鬧出「誰把誰弄哭」的羅生門，妯娌間看似永遠都難以和解。
不過美國八卦刊物《US》居然難得出現了偏向正面的報導，指凱特與梅根近來互動變多、關係變好，聊著聊著梅根就向凱特提出合作Netflix節目的計劃，希望聚焦在凱特推動公益以及她如何利用這些活動來改變世界、推廣她的理念上，凱特感到十分榮幸，也決定認真考慮這個可能性，對於這對妯娌而言，自然是很正向的發展。
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外界眼中，身為英國未來王后的凱特，向來是乖巧、規矩、服從傳統的那一個，來自美國的梅根則時常用現代美國的價值觀在衝撞保守的英國王室，若是凱特跟梅根走太近，只怕皇室也會擔心她「被帶壞」，至於英國大多數民眾，則在媒體洗腦下對梅根深惡痛絕，早先就有民調顯示，多達9成以上的意見不贊成凱特加入梅根的計劃，希望凱特離梅根愈遠愈好。倘若凱特與梅根真的關係改善，也許最先受不了的會是英國民眾和媒體。
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