凱特未夠班！梅根最大假想敵竟是她？傳不惜微整形務求更似對方…

英國皇室成員間的愛恨情仇深受各方矚目,尤其威廉、哈里兩位王子及各自的妻子凱特、梅根,明明是至親手足,卻產生了解不開的心結,外界都好奇到底是誰虧待了誰?由於歐美八卦刊物惹不起未來的英國國王、王后——威廉與凱特,只能拼命在哈里和梅根身上做文章。加上梅根曾經對英國八卦刊物提告,令小報對她恨之入骨,拼命破壞她的形象,關於她的報導,十居其九都傾向負面。

連美國的雜誌都對梅根沒太多好話,最新「Life&Style」封面標題打出「超想紅的梅根對金卡戴珊病態執迷」,指她對名模金卡戴珊(Kim Kardashian)過度關注,認為自己吸金力冇理由唔及對方,而且《與卡戴珊一家同行 Keeping Up with the Kardashians》即將結束,剛巧正是梅根上位的好時機,她打算和哈里開拍新的真人騷,實現她「擠下金卡戴珊」的目標。

該雜誌甚至指梅根想透過打Botox或微整形,讓自己外貌更似金卡戴珊。不過,金卡戴珊輕鬆面對酸民的率性,是梅根怎麼樣也學不來的,她仍然會介懷他人的酸言酸言,這點令哈里也很為難。哈利雖然並不討厭金卡戴珊,卻也沒那麼對她有病態的迷戀,並不想跟梅根一齊癲。

對此,專門打臉八卦的網站反駁,梅根已經強調過自己絕對不會去做真人騷,也不會讓兒子亞契變成真人騷主角,八卦雜誌再點亂寫,都無法改變梅根的心意。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】