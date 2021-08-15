請吃飯的姐姐︱洪欣被指「拍拖怪」　蔡少芬遺憾：沒有瘋狂愛過！

「港普F4」蔡少芬（Ada）、朱茵、洪欣及陳法蓉在一起總是有聊不完的話題，由四人合夥開餐廳的真人騷《請吃飯的姐姐》也看點十足。最新一集中，四位閨密更互爆戀愛秘史，令觀眾驚喜不已。



「港普F4」非常受歡迎。（官方圖片）

四人中，大家公認戀愛經驗最豐富的是洪欣，Ada直言：「洪欣這個人是『拍拖怪』，不停地戀愛的那種女人。」至於拍拖的次數，洪欣自己也已經記不清楚，只記得初戀是18歲，還自豪地還擊：「人長得太美實在沒辦法。」談到戀愛話題，姐姐們都相當雀躍，Ada繼續講道：「我都知道你們的感情嘛，我真的沒有試過像你們三個愛到瘋狂。我很佩服你們，我後悔沒有瘋狂過就愛上我老公了，這是我一生最大的遺憾。」

Ada表情豐富，非常激動。（視頻截圖）

除此之外，陳法蓉還透露，家中的抽屜裏面，有很多求婚戒指：「很多時候我跟一個人談戀愛，他們給我求婚的時候，我可能會很開心地答應，但是答應之後，我馬上就會想，他其實很快就不愛我了，然後我都會找些理由，反正不想結婚，不想嫁給他們，會這樣子的。」陳法蓉續指道，「我就是沒有自信，覺得自己不夠好，然後談戀愛之後，他們很快就不愛我，我老是會有這樣的感覺。」Ada坦言：「但是我們心疼的是你，不應該這樣想。」不過陳法蓉表示，自己並不後悔她過去的抉擇，身旁的姊妹們都很認同，朱茵說：「她一直沉醉在自己的那個點上，她沒有到那個地步。」

陳法蓉透露自己沒有結婚的原因。（官方圖片）

晚餐間隙，朱茵大開金口，演唱《漫步人生路》娛賓，更當場拉了Ada上台一起合唱。她憶起當年在香港舉辦音樂會時，曾邀請過Ada擔任嘉賓：「從那次開始，我就覺得我這個好姐妹是五音不全的，但她因為愛我這個姐妹才會來撐場的，現在感覺又回到那個年代的我們了。」儘管事過境遷，但四位閨密的情誼依然深厚，真是非常難得。