莉婭揚言拍「超性感寫真」硬撼福原愛：全裸對我來說完全不是問題

謝和弦妻子莉婭近日常在社交平台分享愛情觀，坦言和謝和弦結婚的同時就簽好離婚協議書，希望能夠給對方安心的自由，面對外界的酸言酸語始終勇敢以對，吸引一票人激賞。她14日凌晨提到，聽說福原愛受邀出寫真集，放話表示歡迎廠商找她合作，「全裸也不是問題！」



莉婭在社交平台訴說心聲，坦言不像許多人那麼幸運，可以得到被大家祝福的愛情，但就算是眾人沒日沒夜攻擊，也不代表她的人生必須放棄，反而要更勇敢面對熱浪來襲，她也十分感謝這兩年來始終待在她身邊支持她的親朋好友和粉絲們，「時時刻刻為我加油打氣提醒我，要為了喜歡我的人而活，不該為了討厭我的人們輕言放棄」。

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文末，莉婭還提到她聽說福原愛受廠商邀請出寫真集，「那麼我也在此宣佈歡迎各大廠商找我合作，『全裸寫真』對我來說完全不是問題！」也歡迎醫美診所找她合作，畢竟想變成魔鬼身材的理想還沒達成，她很願意為粉絲的眼球謀福利。

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文章曝光後，網友紛紛留言「妳是自己的宇宙，沒有誰可以打倒妳」、「我看過她本人，皮膚很好、又白又嫩，身材憑腿就能打趴一堆人，而且本人比照片好看很多！」、「推，太勵志了」；不過也有人依然酸說「福原愛至少臉蛋是好看的～而且身材跟皮膚都不錯哦！沒胸、沒翹臀、沒臉蛋的人可能無法拍全裸寫真了」。

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