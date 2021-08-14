霍尊私下對話曝光得罪勁多藝人　疑不滿王源奪獎批係小學生水平

7年前憑歌曲《卷珠簾》走紅的霍尊，當年一舉奪得音樂節目《中國好歌曲》冠軍而出道。沒想到在人前賣才華人設的他，私底下竟然是一位渣男，被女友陳露揭發交往期間在外約炮尋歡，還在朋友群組聊天紀錄中講出自己約炮經過，說話非常露骨。

另外，陳露亦披露了二人在去年的聊天紀錄對話，沒想到霍尊親口承認某綜藝節目是內定的，而且還抱怨其他歌手都是垃圾，還不滿某位歌手奪得「最佳原創歌手」獎，其言論得罪了圈內不少藝人，在網上掀起不少討論。

霍尊憑《卷珠簾》走紅。（視覺中國）

在最近熱播的綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》中，霍尊亦是參加者之一，但原來在決定參加節目之前他是猶豫了許久的，因為他自認是懂音樂的藝術家，不想因為這一種節目而貶低自己的身份，但最終因為節目給予的價錢尚算不錯，所以他最終接下節目，還揚言：「以後我上位了，求我都不去！」說話語氣非常自大。

還在對話中強調：「雖然這個秀也都是內定的，但我只管自己唱牛X就行，在座的全是垃圾。」揚言其他人都是不如自己的。而不少網友就懷疑他這一翻說話是指《披荊斬棘的哥哥》這個節目，如果是真的話他就一次過得罪了其他32位哥哥，包括陳小春、張智霖、謝天華、李雲迪等人，所以有網友就表示接下來需要觀察節目到底誰人的鏡頭比較多，那就是內定的懷疑人物。

霍尊疑似在講《披荊斬棘的哥哥》這個節目是內定。（微博圖片）

但另一邊廂有網友指出霍尊是指另一音樂節目《我是歌手》，事關他在對話中曾講到：「明天我和老師見面聊我是歌手的編曲。」所以大家才覺得他似在講《我是歌手》，而霍尊亦的確在2018年參加《我是歌手》這個節目，最終沒有得到名次，當年的冠軍是英國歌手Jessie J、亞軍是華晨宇、季軍是汪峰，如果按照他所言：「在座的全是垃圾。」那豈不是冠亞季軍都是技不如他，還有張韶涵、李泉、郁可唯等歌手。

霍尊在2018年參加《我是歌手》。（影片截圖）

另外，霍尊還向陳露抱怨不滿某一位歌手奪得「最佳原創歌手」獎，揚言對方是一位無才的繡花枕頭，直言他的作品是小學生級別。而細心的網友就根據他上貼已打格仔的照片同說話而推測，其所講的疑是TFBOYS成員王源，事關打格仔的照片同一張王源唱歌時的穿衣風格同背景顏色好似，而且他亦的確在2018年的全球中文音樂榜上榜中憑歌曲《十七》獲得「年度最佳原創歌手」，雖然大家只是懷疑，但其私底下所講的說話已經令人覺得惡心，才子形象已經盡毀了。目前他亦已經退出了《披荊斬棘的哥哥》錄製，還有其他綜藝節目與他終止合作。

霍尊疑指王源不配拿「最佳原創歌手」獎。（微博圖片）