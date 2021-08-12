披荊斬棘的哥哥 |黃貫中視結他係老婆作應戰　朱茵：你甚麼意思？

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》今日登場，33位哥哥將使出必殺技爭取17個席位組團出道。當中Beyond成員黃貫中（Paul）背着吉他出場即引來不少後輩目光注視，揚言其結他就是自己的老婆，沒想到這一番說話惹怒朱茵，在微博質問對方，相當好笑。

黃貫中揚言吉他就是自己的老婆，沒想到這一番說話惹怒朱茵。（視覺中國）

眾所周知，黃貫中一向彈得一手好吉他，而在是次比賽中想必他將使用吉他應戰，果不然其背着吉他進場的他自信十足，還引來一眾後輩注視。而他亦好溫暖同大家自我介紹之外，還回應後輩的好奇心揚言吉他就是自己的老婆，沒想到老婆朱茵見到後怒火衝天，在微博質問黃貫中：「OMG，你甚麼意思？」而他事後轉發她的微博道：「我以為你已經接受了好？」你一言我一語的對答非常好笑。

而正式登場表演之時，黃貫中就選擇了Beyond的經典歌曲《不再猶豫》，一邊彈着吉他一邊演唱，頓時抄熱了現場氣氛，引來大家不少回怩殺，而在後台的哥哥們亦跟着一起演唱。

夫妻二人在微博對話。（微博圖片）

唱經典歌曲《不再猶豫》。

另外，動作巨星張晉的表演亦非常亮眼，向大家演繹一場花式劍術的他，配上哥哥張國榮的經典名曲《倩女幽魂》，展現剛柔並重的一面，整個畫面非常有電影感。隨後在分組環節其與尹正、劉迦、李響和敖犬等人合唱草蜢歌曲《失戀陣線聯盟》，在是次合唱中他拿下最高分，還因為精彩的表演獲得主持人誠邀他們參與跨年表演添。

張晉花式劍術好精彩。