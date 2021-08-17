何猷君名模老婆奚夢瑤懷孕堅持做瑜伽　四肢纖幼孕肚離奇消失

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君與老婆奚夢瑤，早前趁母親節宣布懷有第二胎的好消息，而近日一直專心養胎的奚夢瑤亦有在社交平台分享孕期近況，日前她Post出幾張做孕婦瑜伽的照片，並寫道：「最近慢慢開始覺得身子重了，尾隨而來的就是腰酸，腿腫，趾骨痛...而且二胎的痛來的比一胎還早些，做瑜伽可以稍稍緩解一些，不知道姐妹們還有什麼好招嗎？！」相中所見奚夢瑤四肢依然纖幼，做出多個高難度動作，完全不見孕肚，不少粉絲都留言大讚她好犀利！



奚夢瑤現時懷第二胎。（微博@Ming奚夢瑤）

奚夢瑤早前曾透露自己在陀第一胎時足足肥了35斤（17.5KG），體重到達人生巔峰，所以今次決定好好努力，做一個健康的孕婦，而她在練習了瑜伽後，不但減少了肌肉同關節的酸痛感，更長高了，在第一胎孕後期時長高了2CM，今次在中期就已經長高了，而現時體重就是130斤（65KG），以奚夢瑤超過180CM的身高來算，依然好Fit！