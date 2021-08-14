陳慧琳一家四口與好友聚會氣質依然　12歲蝦餃仔愈來愈似媽咪

樂壇天后陳慧琳（Kelly）在2008年的演唱會上突然宣布與男友劉建浩結婚，結束長達16年愛情長跑，婚後Kelly相繼誕下「蝦餃仔」劉昇及「小籠包」劉琛，而她亦逐漸減產，在事業高峰期選擇了家庭，將更多時間放在兩個囝囝身上。Kelly近年鮮有影視及音樂作品推出，只是偶爾出席活動、拍攝廣告等，亦甚少在社交平台分享近況，非常低調，不過日前她的一位名媛好友就Post出一系列聚會的照片，Kelly一家四口亦難得曝光。



2008年10月陳慧琳（Kelly）與劉建浩在香港洲際酒店舉行盛大婚禮，筵開55席宴請親友。（視覺中國）

據知這位名媛是畫廊CEO，不時在社交平台大曬上流生活，日前她就與Kelly一家在賽馬會雙魚河鄉村會所聚會，當日Kelly身穿碎花長裙、紥住辮，一身打扮少女味十足，不少網民都留言大讚現年48歲的Kelly Keep得相當好！Kelly今次是一家人一起出席，相中所見12歲的「蝦餃仔」長大了不少，躺在床上同名媛個女一起玩，而在另一張相中劉建浩就幫「小籠包」影相，一家四口其樂融融！

Kelly一身打扮少女味十足！（小紅書圖片）

2015年年底Kelly在紅館舉行演唱會，「蝦餃仔」同「小籠包」都有上台，站在媽媽身邊十分怕醜。（視覺中國）

自從囝囝出世後，Kelly主力照顧小朋友，還會親自接送兒子返學放學。2015年年底Kelly在紅館舉行演唱會，「蝦餃仔」同「小籠包」都有上台，站在媽媽身邊十分怕醜。去年有傳媒影到Kelly同「蝦餃仔」一起運動，曾被指似足韓國男神宋仲基的「蝦餃仔」身形脹了不少，而Kelly當時就笑言兩個囝囝都好為食，所以要做運動減磅。雖然現時的「蝦餃仔」依然面圓圓，但五官都變得更加精緻立體，愈來愈似媽咪！