被蔡少芬爆戀愛大過天　回顧洪欣坎坷情路曾捲小三風波未婚產子

由蔡少芬（Ada）、洪欣、朱茵及陳法蓉組成的「港普F4」最近合體拍攝內地真人騷《請吃飯的姐姐》，四人在節目中大放笑彈，姊妹情令人羡慕！在最新一期節目中，四姊妹互爆戀愛史，Ada更大爆在四人之中，洪欣的戀愛經驗最豐富：「這個人是『拍拖怪』，不停地要戀愛的那種女人。」雖然洪欣即時否認，但Ada就淡定講道：「在我們四個人裏面，我們三個肯定投票你是最多的。」而洪欣就自爆初戀是18歲，更自豪地還擊：「一個人長得美，沒辦法的。」



蔡少芬大爆洪欣戀愛經驗最豐富，更封她為「拍拖怪」。（影片截圖）

洪欣不但被公認是「戀愛怪」，更即場被朱茵追問拍了幾次拖，但她就笑言自己好健忘，所以不記得。現年50歲的洪欣年輕時外形出眾，她曾在TVB劇集《原振俠》中飾演黎明的女友，濃眉大眼的標緻樣貌不輸同劇的李嘉欣，更令她人氣急升。不過洪欣似乎對事業沒有太大野心，反而情史豐富，可惜回顧她的情路就相當坎坷。

點擊下圖回顧洪欣情史：