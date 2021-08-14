林峯七夕送Hermès手袋冧老婆　張馨月超高調曬恩愛：簡單的幸福

林峯同老婆張馨月早前以夫妻檔一起參加內地真人騷《妻子的浪漫旅行》第5季，兩人在節目中大方放閃，羡煞旁人。雖然張馨月在節目中的表現被網民狠批太作狀，又指兩人遲遲沒搞婚禮，暗示林峯不夠愛她，但張馨月都一一反擊，更經常高調大曬恩愛！適逢今日（14日）是七夕情人節，張馨月在IG Post出同老公林峯的合照，並寫道：「小兩口 #七夕情人節 #禮物」，相中兩人頭貼頭合照，而林峯更送上Hermès手袋及名牌手錶，花足心思氹老婆！



張馨月大曬與老公林峯的合照，高調放閃。（IG@carina.xin）

除了銀彈攻勢之外，張馨月又上載了一段短片，並寫道：「簡單的幸福，️最近抵抗力下降，被盯着吃藥。」片中所見張馨月趴在枱上，大曬婚戒，之後她再將鏡頭對着身後的林峯，林峯手中拿着一杯熱飲，應該就是給老婆飲的藥，而他聽到張馨月叫老公後即刻抬起頭望向鏡頭，再叮囑老婆飲藥，相當貼心！

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