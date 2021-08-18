吳亦凡事件︱「假姊妹」李恩斥都美竹過橋抽板　聊天記錄揭內幕

加拿大華裔男星吳亦凡（Kris）在16日晚被北京市朝陽區人民檢察院以涉嫌強姦罪逮捕，「幕後功臣」都美竹也在粉絲群向朝陽公安以及支持她的網友們表達謝意，事件終於告一段落。然而，在今日（18日）凌晨，曾經幫都美竹發聲的李恩在微博曬出連同「劉美麗同學」（首個幫都美竹發聲的人）在內的三人群聊記錄，指受不了被都美竹陰陽怪氣，斥其過橋抽板。



曾幫都美竹發聲的李恩。（微博@李恩LIEN_）

李恩在文中講道，當初都美竹因害怕被網友罵，希望周圍的人可以幫她曝光被吳亦凡被判的消息：「因為我在北京生活時間長認識的人多，你想讓我幫你找人曝光，我三天三夜沒睡覺幫你找人曝光，後來你說讓我們來發，我還不止一次問你確定嗎？」並質問都美竹：「所有的一切都是你自己讓（要求）的，你撒謊都不打草稿？」

李恩發文痛斥都美竹。（微博截圖）

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事緣在「劉美麗同學」曝光吳亦凡冷暴力都美竹後，都美竹的前男友「是杭小迪」曾在微博曬出聊天記錄，指當時兩人尚在拍拖，輿論矛頭直指都美竹，網友對其遭遇持懷疑態度，其後她在微博發長文澄清網友的質疑點，並表示李恩是她的姐姐。而李恩也多次在微博為都美竹發聲，痛斥吳亦凡，甚至代表都美竹接受過訪問等。但在7月31日晚，吳亦凡被北京朝陽警方以涉嫌強姦罪被刑事拘留後，都美竹委託內地媒體《網易娛樂》澄清，她同李恩只是普通朋友，並非網傳的是她姐姐，且無任何血緣關係，都美竹曾多次要求對方刪除不實微博，對方並未聽從。

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此後，李恩便遭到網暴，但都美竹從未幫她講過一句說話，因此她覺得自己幫錯了人，在微博痛斥都美竹。對於雙方各執一詞，不少網友都留言道：「不管都美竹怎麼樣，都不影響吳亦凡是個強姦犯」、「她比都美竹看起來更想紅」、「一直以來都想分一杯羹，沒分上，急了」等，大部份網友都站在都美竹一邊。