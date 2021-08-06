吳亦凡事件 | 四川警方揭監獄餐單超好餸　三餐有肉有菜仲有燉雞

30歲加拿大華裔男星吳亦凡（Kris）因涉嫌強姦罪在7月31日被北京警方刑事拘留，可能面臨坐監。自從這個消息公布之後，網友對監獄開始好奇，紛紛聯想吳亦凡的獄中生活，包括日常活動、食物、住宿、衣着等。



吳亦凡已被刑事拘留。（微博@Mr_吳亦凡工作室）

日前，「四川監獄」官方微博揭秘了邑州監獄在本周的餐單。在這一星期的食譜中，早餐是各類粥搭配饅頭、榨菜；午餐是米飯、一碟葷素搭配炒菜以及菜湯，譬如黃瓜炒肉、土豆燒雞肉、黃豆燒雞等；晚餐同樣有米飯，搭配一份素菜同素湯，如果表現得好，星期二、四、六會加多一份葷素炒菜，如芹菜炒肉、青豌豆燒肉等，如果有人生日，則能在星期五享用額外的「生日餐」：菌子燉雞。監獄保障罪犯吃飽、吃熟、吃衛生、吃夠四個標準，因此採用葷素搭配，保持營養均衡。

「四川監獄」官方微博曝光邑州監獄在8月2日至8月8日的餐單。（視頻截圖）

不過，不同地方的監獄餐單不同，有網友指北京會好一些，且監獄同看守所也有分別，因吳亦凡現在尚未判決，所以猜測他應該是在看守所。而曾經在看守所出入的檢察官網友也在微博曝光自己的所見所聞，全方位描述犯人的衣食住行以及管理、會見等。

其實由吳亦凡被刑拘後，監獄得到了前所未有的關注，幾日時間頻頻登上熱搜，不單有全景視頻展現監獄環境，還有日常活動、飲食等，因此網友們都感嘆吳亦凡的影響力，就連坐監都能帶起監獄的話題同熱度，同時也引起不少網友反感，認為坐監是進去勞動、改造以及懺悔，24小時都被監視，非常壓抑，但輿論過於美化監獄生活，不止對犯罪沒有震懾作用，反而容易產生誤導，應該嚴肅對待和法律及犯罪相關的內容。