58歲張兆輝親身上陣拍打戲　連拍18個鐘被又踢又踩超敬業

現年58歲的張兆輝一向演技出色，去年他在劇集《黃金有罪》中飾演榮木桐一角，成功演繹了一個亦正亦邪的反派角色，而他在內地劇集《錦繡南歌》中飾演的沈將軍，雖然下場悲慘，但就令觀眾留下深刻印象。近日到內地開工的張兆輝早前透露已經完成21日隔離，連日來更拍了不少短片同粉絲分享近況，日前他就上載了一段拍攝打戲的花絮，並寫道：「這二場戲是同一天拍攝的，天光打到天黑，打足18小時，你們有看嗎？」



張兆輝在劇集《飛虎之潛行極戰》中飾演飛虎隊隊長雷Sir。（劇照）

其實這段片出自劇集《飛虎之潛行極戰》，張兆輝在劇中飾演飛虎隊隊長雷Sir。片中身穿黑色運動裝的張兆輝先是單手抬起一位比他身形更大隻的男演員，之後拍攝一場追逐戲時，他不但被推倒在地，還被幾位演員又踢又踩，不少網民都留言表示好擔心他會受傷，更大讚他態度專業，不用替身，親身上陣完成每一場打戲，相當敬業。

+ 8

今年年初張兆輝與內地男星王千源在雲南拍戲，但在拍攝一場開槍戲時就發生意外，他因槍響過響令耳部受傷，需要立即送院接受醫治，張兆輝太太曾向《香港01》透露當時的情況：「當日係槍戰場口，有個反應彈在附近、威力太大，帽都震鬆、拍完覺得耳仔嗡嗡聲，同埋好似有啲水係入邊，驚耳膜穿流血，所以即刻去睇醫院，好在醫生話耳膜唔穿，聽覺休息幾日會慢慢冇事。」幸好最後都順利康復，張兆輝拼搏瞓身演出同專業的工作態度都令人敬佩！

今年年初張兆輝在雲南拍戲時發生意外，令耳朵受傷，險震穿耳膜。（受訪者提供）

+ 36

張兆輝17歲細女原來是高材生 Twiggy首擔任模特兒靚女勁有星味