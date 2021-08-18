呂方同太太獲邀出席奢華園林豪宅聚會　T恤長褲打扮樸實低調

現年57歲的呂方去年與伍惠寶（Rainbow）結婚，同年Rainbow誕下囡囡Emma，呂方更不時在社交平台分享寶貝女的成長點滴，一家三口非常幸福。日前呂方同太太Rainbow一起到前影星王玉環家中作客，王玉環Post出多張當日聚會的靚相，並寫道：「開心愉快的家宴，邀請老友呂方及太太Rainbow及大秘書家寶一起晚餐。1987年與呂方一起合作了電影《靈幻先生》，不知不覺已經34年了，很開心經常一起相約吃飯，還一起聽着呂方的專輯，分享往事，開心愉快的合作。呂方太太伍惠寶Rainbow 分享自己公司Fresh to Go上網買餸給大家帶來的方便又美味，大家在歡樂中度過了愉快的夜晚。」



呂方同太太伍惠寶（Rainbow）一起到前影星王玉環家中作客。（IG@agassiwang）

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相中呂方與太太都以簡單的T恤及長褲上陣，打扮十分樸實低調，Rainbow更從後搭實呂方膊頭，相當恩愛。而王玉環的園林豪宅就成為網民關注的焦點，屋內設計奢華大氣，巨型水晶吊燈盡顯貴氣，餐枱擺設了不少精緻餐具、酒杯，客廳每個角落都放滿鮮花，而大露台的園林山景更仿如置身森林之中。曾拍過多套經典殭屍片的王玉環有「鬼后」之稱，後來因為殭屍片漸漸沒落，她轉戰保險業，獲封保險女王的她更連續16年成為百萬圓桌會會員。王玉環經常邀請圈中好友在家中聚會，處處都可見女主人的心思！