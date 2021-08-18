呂方同太太獲邀出席奢華園林豪宅聚會　T恤長褲打扮樸實低調

現年57歲的呂方去年與伍惠寶（Rainbow）結婚，同年Rainbow誕下囡囡Emma，呂方更不時在社交平台分享寶貝女的成長點滴，一家三口非常幸福。日前呂方同太太Rainbow一起到前影星王玉環家中作客，王玉環Post出多張當日聚會的靚相，並寫道：「開心愉快的家宴，邀請老友呂方及太太Rainbow及大秘書家寶一起晚餐。1987年與呂方一起合作了電影《靈幻先生》，不知不覺已經34年了，很開心經常一起相約吃飯，還一起聽着呂方的專輯，分享往事，開心愉快的合作。呂方太太伍惠寶Rainbow 分享自己公司Fresh to Go上網買餸給大家帶來的方便又美味，大家在歡樂中度過了愉快的夜晚。」
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相中呂方與太太都以簡單的T恤及長褲上陣，打扮十分樸實低調，Rainbow更從後搭實呂方膊頭，相當恩愛。而王玉環的園林豪宅就成為網民關注的焦點，屋內設計奢華大氣，巨型水晶吊燈盡顯貴氣，餐枱擺設了不少精緻餐具、酒杯，客廳每個角落都放滿鮮花，而大露台的園林山景更仿如置身森林之中。曾拍過多套經典殭屍片的王玉環有「鬼后」之稱，後來因為殭屍片漸漸沒落，她轉戰保險業，獲封保險女王的她更連續16年成為百萬圓桌會會員。王玉環經常邀請圈中好友在家中聚會，處處都可見女主人的心思！
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陳慧琳一家四口與好友聚會氣質依然 12歲蝦餃仔愈來愈似媽咪中國好聲音｜歷屆冠軍得張碧晨成功走紅 周深絕對係史上最大遺珠被蔡少芬爆戀愛大過天 回顧洪欣坎坷情路曾捲小三風波未婚產子周柏豪疫情下突然報喜再做爸爸 宣布太太誕下7.5磅囝囝追仔成功何猷君名模老婆奚夢瑤懷孕堅持做瑜伽 四肢纖幼孕肚離奇消失