Netflix被Viu打敗有原因？　犯低級錯誤竟將梅蘭芳寫成梅艷芳

近日有報道指Viu OTT在東南亞市場的訂閱用戶數量已經超越Netflix，成為Disney+後東南亞第二大串流平台。根據Media Partners Asia公佈的數據，Viu已經成為東南亞地區第二大的串流平台，訂閱用戶數達到520萬人，超越Netflix的480萬人，僅次於Disney+的620萬人。其實從美國發展至香港的線上串流影片平台Netflix一直都好受網民歡迎，更是不少人煲劇睇片的首選，不但影片類別眾多，更可重溫不少過往佳作。不過想不到這個這麼大的平台都會出錯，近日有網民發現Netflix在電影《梅蘭芳》的簡介上寫住：「這部奢華的時代傳記電影記錄京劇傳奇梅艷芳的動蕩人生，描述她如何登上中國舞台，進而聞名全球。」



Netflix竟然將「梅蘭芳」同「梅艷芳」混淆，又以「她」來形容梅蘭芳。（Netflix截圖）

在2008年首映的電影《梅蘭芳》由陳凱歌執導，電影以虛實交錯的敘述方式，記述一代京劇名人梅蘭芳的藝術及感情生平。戲中黎明飾演中年梅蘭芳，章子怡飾演孟小冬，兩人在戲中有不少感情戲。不過Netflix竟然將「梅蘭芳」同「梅艷芳」混淆，又以「她」來形容梅蘭芳，不少影迷都狠批Netflix竟然犯下這個低級錯誤！

戲中黎明飾演中年梅蘭芳，章子怡飾演孟小冬。（影片截圖）

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