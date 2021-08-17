周柏豪疫情下突然報喜再做爸爸　宣布太太誕下7.5磅囝囝追仔成功

周柏豪（Pakho）在2016年同拍拖多年的圈外女友Stephanie低調結婚，並在前年年尾迎來囡囡Sonya周芯悅。Pakho不時在社交平台分享囡囡的成長點滴，相當溫馨！今日（17日）Pakho再度宣布好消息，Stephanie順利誕下第二胎，今胎是囝囝！



柏豪在前年12月迎來囡囡。（IG@punkhippie）

Pakho寫道：「大家好，終於可以和大家分享這喜悅，我家弟弟剛剛誕生，弟弟重7.5磅，也是戴着黑色冷帽出生的小子，聲音的洪亮級數也能媲美姐姐。真的真的辛苦太太了，一直要照顧家庭和芯悅，身體同時也要孕育弟弟，這種身心內外兼顧的耐性，實在是母親獨有的超能力。看着自己的小孩子，明白父母的愛從來都是無條件的，不期望將來日子如何，怎樣報答，只希望能把他們照顧好，能讓他們健康快樂，好好成長，這就是父母的心願和終生的責任。感謝我們的父母，感謝愛我們的人，感謝保佑。」