Ian陳卓賢新曲未滿一周衝破100萬點擊　粉絲不滿偶像受公司冷待

MIRROR成員Ian（陳卓賢）上周五（13日）推出新歌《搞不懂》，MV於YouTube未夠一星期已破100萬觀看次數，可見人氣強勁。Ian在5月接受傳媒訪問時透露，最新個人單曲預定於6月尾推出，惟最後延後到8月頭才推出。而主演ViuTV人氣劇集《大叔的愛》的Anson Lo（盧瀚霆）及Edan（呂爵安）的新歌《不可愛教主》及《小諧星》則分別於7月推出。

Ian新曲《搞不懂》未夠一周已衝破100萬觀看次數。（IG/ @iancychan）

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粉絲之間流傳指，Ian的新曲實際上原定於6月推出，但ViuTV為配合6月至7月播放的《大叔的愛》宣傳，故特意將Ian新曲延後至8月才推出，令新曲無法於Ian的6月生日月如期推出。

點撃逐格睇Ian《搞不懂》MV：

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有Ian粉絲早前於網上留言表達看法，質疑Ian是否遭受不公平對待，ViuTV現轉為力捧其他當紅成員；又略為不滿外界吹捧他為花姐「契仔」，卻疑似遭受冷待。雖然粉絲愛偶像心切，但當新曲《搞不懂》推出後，有粉絲坦言已將不滿擱置一旁，專心為偶像新歌造勢，又有粉絲表示如猜測屬實，也理解ViuTV決定，「大家都想要公平發展，其實好難，公司資源就係得咁多」。《香港01》已向經理人花姐（黃慧君）查詢消息，惟未獲回覆。

另外，粉絲又為偶像闢謠，指Ian並非如外界所指轉投Gym房的副業，懶理歌手正職，而是仍然對音樂事業相當着緊，正朝向成為一名唱作歌手的目標邁進。

睇睇呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（AK）、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）於2021上半年保守估計接拍的76個廣告：

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