姜濤IG曝光Anson Lo「炒車」照　意外引戰更多成員醜照曝光

撰文：邱愛霖
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MIRROR 12子感情融洽眾所周知。今日（16日）姜濤於IG公開「教主」Anson Lo（盧瀚霆）的「炒車」照，照片中的Anson Lo臉部肥腫，與一貫的Chok爆型樣有出入。怎料姜濤此行卻掀起MIRROR成員一連串的爆笑互動。

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首先從姜濤公開的對話截圖中可見，Jeremy和Edan笑言Anson Lo是「浮尸（屍）」及「表情之鬼」，姜濤續「補刀」：「你塊面都幾鬆」。作為「受害者」的Anson Lo不甘示弱，立即上載多張遮樣的成員醜照，包括姜濤、Edan、Stanley及Jeremy。Anson Lo更留言道：「今日大家要學懂一件事情 凡事留一線 日後好想見 Still love you guys~」。

另外Jeremy將「浮屍」打成「浮尸」，意外掀起熱話。而Edan則投訴，認識三年的姜濤竟然仲打錯他的名字為「Eden」，十分搞笑。

點擊看MIRROR「炒車」照及爆笑互動：

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