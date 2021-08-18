吳亦凡事件 |律師公開朝陽看守所實景　餐單曝光每周可飲一次豆漿

內地男星吳亦凡因涉嫌強姦罪遭到北京朝陽區警方作刑事拘留，在經過多日的拘留後，日前朝陽區警方就在微博官網發出通報，表示朝陽區人民檢察院經依法審查後批准逮捕吳亦凡，其被批捕後繼續被羈押。而近日內地就有一位律師剛好到監獄辦理事情，於是就拍片公開了看守所的內部情況，還透露了一些所內的規矩，如果沒有達成就會遭到懲罰，引起網友好奇心掀起討論。

吳亦凡被朝陽區人民檢察院經依法審查後批准逮捕。（視覺中國﹑微博圖片）

從律師拍攝的畫面可見，朝陽區看守所內裡每幢樓只有五層高，外圍被鐵欄杆圍着起來，形成一座四方城。而且內裡還設有「律師會見室」﹑「家屬會見室」等，地方可以說非常寬大。而律師還公開透露，被關押的人在進去看守所後前三日就要背「監規」，到了第四日就要抽查背誦，如果背不出來就會被安排洗廁所，而背出來的話，就會被安排較為輕鬆的工作，比如擦地板，疊毛巾等等。

律師拍片公開朝陽區看守所內裡情況。（微博影片截圖）

另外，律師還透露在裡面金錢是一件好重要的事，因為可以在裡面進行一些採購的工作，而每個關押人員的帳戶最多可以存2000元，不收超額部分。到月初同月中的時候，他們可以進行採購，自買一些鴨蛋﹑蘋果﹑洗髮水﹑牙膏﹑牙刷等日常生活用品，還有指定品牌的公仔麵，正常的話2000元可以用三四個月。而因為疫情關係，看所內不接受家屬現場存錢存物以及家屬會見，恢復時間將會另行通知。

有律師指出吳亦凡的刑期大概不少於5年。（微博圖片）

除此之外，還有律師公開了朝陽區看守所的日常生活作息時間表，早上7點被關押的人就要起床，之後進行半小時的體能訓練，待7:30至8:00就要整理個人衛生等。而8:00到11:00就要學習同勞動，還有午餐﹑午休，到17:00吃晚餐，晚上22:00就要休息，作息時間早起早睡安排得非常健康。

另外，還有網友公開了被關押人員的每日食譜，早餐以玉米粥﹑饅頭﹑咸菜為主，只有星期四才能有豆漿供應。而午餐方面就有主食饅頭，副食有時菜雞蛋﹑蘿蔔牛肉，晚餐為主食饅頭，副食白菜炒雞蛋﹑白菜素丸子﹑白菜豆腐，一星期規定了這一些，沒有太多的變化。

網友公開了關押人員的每日食譜。（微博圖片）

至於大家關心何時有審判結果？內地媒體方面就找咨詢了律師表示，如果吳亦凡認罪的話，整個訴訟程序就會流暢得多，估計明年的1月份之前就有一審結果，但慢的話就要到3月份就會出現結果。而外界好奇的刑期懲罰，律師指出無法準確地判斷其量刑，但根據以往經驗，吳亦凡的刑期大概不少於5年。從昔日頂流明星到現時成為階下囚，即便他出獄後仍不能停留在中國，需被驅逐出境返回加拿大。

吳亦凡已經全面被封殺。（視覺中國）